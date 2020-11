Detienen recuento de votos en Filadelfia: ¿Por qué se detuvieron? ¿Están siendo contados ahora?

El conteo de votos de correo en Filadelfia se detuvo por un período de tiempo el jueves y desde entonces se volvió a reanudar. La causa de esta pausa del conteo se debió a las batallas legales entre la campaña de Biden y Trump.

Horas antes, la campaña de Trump ganó una batalla legal en Pensilvania, cuando un tribunal determinó que los “observadores” electorales de Trump podían observar el recuento de boletas a una distancia de hasta seis pies de los contadores de boletas, según Just The News. Luego, el conteo de correo se detuvo brevemente cuando los demócratas apelaron esta decisión ante la Corte Suprema de Filadelfia. Seguido, la Corte Suprema anuló la decisión tomada por el tribunal inferior, negandole a los observadores electorales de Trump el paso a observar y se reanudó el conteo de correos, reportó MSNBC News.

Pensilvania es uno de los últimos estados con votos por contar. Aunque ha reflejado una fuerte ventaja para Trump en los últimos dos días, Biden ha vuelto a la contención a medida que se procesan las boletas por correo. Ahora, la campaña de Biden dice que esperan ganar Pensilvania. La campaña de Trump también ha demostrado su confianza en Pensilvania, al mismo tiempo que acusa al estado de posible fraude y manipulación electoral.

Esto es lo que necesitas saber:

#BREAKING: Trump team's Pam Bondi claims "immediate access" to observe vote-counting in Philadelphia: "We plan on entering that building right now."@CLewandowski_: "Democracy dies in darkness… This is a win for every person who's cast a legal ballot in the state of PA." pic.twitter.com/0EudOxYwLX

— The Hill (@thehill) November 5, 2020