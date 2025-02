¿Podrían los despidos del IRS retrasar los reembolsos de impuestos?

El IRS despedirá a miles de trabajadores en período de prueba en plena temporada de impuestos. No está claro cuántos trabajadores del IRS se verán afectados ni cuándo se producirán los recortes.

Ahora algunos se preguntan si los despidos en el IRS afectará el tiempo que se envíen los reembolsos de impuestos.

Desafortunadamente existe la posibilidad que se retrasen los reembolsos de impuestos. No solamente por los despidos sino también porque El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk está buscando acceso a grandes cantidades de datos confidenciales de los contribuyentes en el IRS, compartieron dos fuentes familiarizadas con el funcionamiento a The Associated Press.

El trabajo de DOGE en el IRS se produce cuando la agencia tributaria se encuentra en medio de la actual temporada de impuestos, cuando se espera que se presenten alrededor de 140 millones de declaraciones de impuestos individuales antes de la fecha límite del 15 de abril. Para muchos hogares, su cheque de reembolso de impuestos, que el año pasado promedió más de $3,100, es a menudo su mayor entrada de efectivo del año.

“También estamos extremadamente preocupados de que el personal de DOGE que se entrometa en los sistemas del IRS en medio de la temporada de presentación de impuestos pueda, sin darse cuenta o de otra manera, causar fallas que puedan retrasar la emisión de reembolsos de impuestos indefinidamente”, dice una carta enviada por los senadores Ron Wyden y Elizabeth Warren al IRS, el 17 de febrero. “Cualquier retraso en los reembolsos podría ser financieramente devastador para millones de estadounidenses que planifican sus presupuestos en torno a reembolsos oportunos cada primavera”.

The IRS is preparing to fire up to 15,000 workers amid tax season, with sources saying the cuts could come as early as next week as part of President Trump and Elon Musk’s plan to downsize the government. ABC News' @SelinaWangtv has more. https://t.co/QgAX7wRgUQ pic.twitter.com/hp3GRHstyy

