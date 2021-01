¿A qué hora es el “Desfile de las Rosas 2021”?

Al fin, nos despedimos de 2020 y darle la bienvenida a 2021. Y así como la pandemia de COVID-19 continuará en el nuevo año, por lo que muchos eventos seguirán realizando de una manera virtual, como el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Ahora le tocó al Desfile de Rosas de Pasadena.

En lugar de la ruta típica del desfile de más de 5 millas que involucra a cientos de voluntarios y miles de espectadores, el Desfile de las Rosas 2021 será una “celebración de Año Nuevo reinventado” más pequeña, con apariciones de celebridades, actuaciones musicales, aspectos destacados del fútbol y “carrozas espectaculares de años pasados​​”.

En julio, la Asociación del Torneo de Rosas de Pasadena. canceló el desfile de 2021 por primera vez en 75 años antes de convertirse en una alternativa segura para COVID-19. Aquí tienes todo lo que debes saber sobre el programa.

Seis cadenas, ABC, NBC, KTLA, Univision, Hallmark Channel y RFD-TV, transmitirán el especial de dos horas del Desfile de las Rosas simultáneamente, comenzando a las 11:30 a.m. hora del Este/ 8 a.m. hora del Pacífico este 1 de enero.

CUÁNDO: viernes 1 de enero

HORA: 11:30 a.m. hora del Este/ 8 a.m. hora del Pacífico

CANAL: El especial pregrabado de dos horas se transmitirá en ABC, Hallmark Channel, KTLA, NBC y RFD-TV y Univision.

El actor Gary Sinise servirá como uno de los grandes mariscales del Desfile de las Rosas 2021

No hay un anfitrión, per se, pero el famoso chef Emeril Lagasse y el actor Gary Sinise servirán como grandes mariscales. El primero dará una lección sobre cómo mezclar el cóctel de su elección de Año Nuevo, mientras que el segundo dará la bienvenida a los espectadores al programa.

El Desfile de las Rosas contará con apariciones especiales como Daddy Yankee, la actriz de “Shameless” Shanola Hampton, la gimnasta olímpica Laurie Hernandez, la ex estrella de la NFL Matt Leinart, el alumno de “Orange Is the New Black” Dascha Polanco, Rita Moreno y la leyenda de Los Angeles Dodgers Vin Scully.

Los estudiantes que se gradúen de las siguientes bandas de música participarán en el espectáculo del viernes:

Banda de marcha Apache de Arcadia High School (Arcadia, California)

Banda de Música La Primavera (Santiago, Panamá)

Banda de honor de Bands of America (reclutas de los 50 estados)

Downingtown Blue and Gold Marching Band (Downingtown, Pensilvania)

Banda Panther de la Universidad Estatal de Georgia (Atlanta)

Banda de masas del condado de Gibson (condado de Gibson, Tennessee)

Banda de marcha de Hebron (Hebron, Texas)

Patriot Marching Band de la escuela secundaria Homewood (Homewood, Alabama)

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles Banda de honor de todas las escuelas secundarias del distrito (Los Ángeles)

Banda de marcha y guardia de color Sapphire Sound de la escuela secundaria Mira Mesa (San Diego)

O’Fallon Township High School Marching Panthers (O’Fallon, Ill.)

Royal Swedish Cadet Band (Karlskrona, Suecia)

St. Ursula Eichi Sendai Japan Honor Green Band (Sendai, Japón)

Regimiento de guerreros de Waukee (Waukee, Iowa)