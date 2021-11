Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

La tradición del Día del Pavo está aquí: es hora del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021, que se transmitirá el jueves 25 de noviembre a las 9:00 a.m. en cada zona horaria en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021 en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 otros canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021 en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 canales de televisión más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión más barato con NBC, y puede obtener su primer mes por solo $10:

Consigue Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021 en vivo en la aplicación Sling TV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021 en vivo en la aplicación DirecTV Stream , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream .

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu con Live TV , que puedes probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratuita de Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con TV en vivo, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021 en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV , Chromecast, Xbox One o Series X / S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android . O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu a >.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca bajo demanda (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021





Play



Get An Exclusive First Look At Macy’s Thanksgiving Day Parade Floats Live from Macy’s 72,000-square-foot studio in New Jersey, TODAY’s Sheinelle Jones is joined by Rick Pomer, creative director of Macy’s Thanksgiving Day Parade, for an exclusive first look at the brand-new floats that will debut at the parade next week, including a mobile water park, a giant peacock, and a celebration of New Orleans. »… 2021-11-16T18:00:03Z

El 95 ° desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s está de vuelta en todo su esplendor este año y, por 69 ° año consecutivo, NBC es la emisora de televisión oficial de las festividades.

El comunicado de prensa de NBC se lee:

Un espectáculo como ningún otro regresa este año cuando el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s toma las calles de la ciudad de Nueva York y marca el comienzo de la temporada navideña. La 95a marcha del mundialmente famoso desfile de magia unirá a la nación en celebración y contará con 15 globos de personajes gigantes, 28 carrozas, 36 inflables novedosos y patrimoniales, más de 800 payasos, 10 bandas de música y 9 grupos de actuación, una gran cantidad de estrellas musicales y el inigualable Papá Noel. Durante décadas, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s ha sido una de las celebraciones navideñas más esperadas y vistas del país. Los televidentes de todo el país pueden ver toda la acción a través de transmisiones especiales en NBC y Telemundo, de 9 a.m. a 12 p.m. en todas las zonas horarias y, por primera vez, los fanáticos también pueden transmitir en vivo la cobertura de Peacock. Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker de “Today” serán los anfitriones de la transmisión de tres horas para NBC y Peacock. NBC transmitirá un bis del desfile de 2:00 a 5:00 p.m. ET.

La transmisión simultánea en español por Telemundo será conducida por Ana Jurka y Carlos Adyan de “En Casa con Telemundo”, acompañados por Freddy Lomelí en vivo desde la Sexta Avenida, y contará con una aparición especial de la actual Miss Universo, Andrea Meza. Por primera vez, los espectadores que disfrutan del desfile en televisión y Peacock experimentarán varios efectos de realidad aumentada caprichosos a lo largo del espectáculo que agregarán otra dosis de la magia de Macy’s al espectáculo.

Los artistas del desfile incluyen a Carrie Underwood, el elenco de Broadway de “SIX”, “Moulin Rouge!”, “Wicked” y una vista previa de “Annie Live”, además de Radio City Rockettes, Immie Allen, Jon Batiste, “Blue’s Clues &erio; ¡Usted!” el presentador Josh Dela Cruz y los ex presentadores de “Blue’s Clues” Steve Burns y Donovan Patton, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Jordan Fisher, Foreigner, el elenco de “Girls5eva” de Peacock (Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell, Busy Philipps ), Andy Grammer, Mickey Guyton, Chris Lane, Miss América Camille Schrier, el elenco y los Muppets de “Barrio Sésamo”, Nelly, Kim Petras, Kelly Rowland, Rob Thomas, Tai Verdes, Zoe Wees, Tauren Wells y, por supuesto, Papá Noel.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021 se transmite el jueves 25 de noviembre a las 9:00 a.m. en cada zona horaria en NBC.

