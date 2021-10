Desaparición y asesinato de James Chambers II: ¿fue encontrado su cuerpo?

James Chambers II, un trabajador de la construcción civil de 28 años en Fort Bragg, fue visto por última vez el 15 de agosto de 2014 en Fayetteville, Carolina del Norte, y su familia lo reportó como desaparecido varios días después. Su exnovia lo vio por última vez en casa la noche del 15 de agosto y le dijo a las autoridades que los compañeros de trabajo de Chambers, Howard Adrian Ashleman, también estaban allí y se suponía que llevarían a Chambers a un trabajo de fin de semana fuera de la ciudad, escribió el Fayetteville Observer.

Una larga investigación de tres años finalmente condujo al arresto de Ashleman en el condado de Randolph por parte del Equipo de Detención Criminal Violenta del Departamento de Policía de Fayetteville, la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte y la Oficina del Sheriff del Condado de Randolph. Ashleman fue acusado de asesinato en primer grado y robo con un arma peligrosa, informó CBS17.

Unos días después de su arresto, Ashleman se declaró culpable del crimen y proporcionó a las autoridades más detalles sobre lo sucedido, incluido dónde se deshizo del cuerpo de Chambers, aunque sus restos aún no se han encontrado hoy en día.

Muchos de los detalles sobre lo que sucedió el 15 de agosto de 2014 se desconocían hasta la audiencia de sentencia de Ashleman cuando los fiscales compartieron lo que había revelado como parte de su declaración de culpabilidad, informó el Fayetteville Observer. El fiscal de distrito del condado de Cumberland, Billy West, dijo que Ashleman y Chambers, que trabajaron juntos, se habían vuelto casi violentos en el pasado debido a las tensiones entre los dos.

Esa noche, Ashleman conducía Chambers y la animosidad se hizo aún mayor hasta que Ashleman dijo que detuvo su camioneta, tomó su arma de la caja de la camioneta y disparó contra la cabina. Según los fiscales, Ashleman dijo que su objetivo era solo asustar a Chambers, pero lo mató accidentalmente con ese disparo.

Más tarde esa noche, Ashleman visitó a un comerciante de marihuana y le dijo que tenía dinero de un hombre muerto, informó el medio. Según los fiscales, Ashleman les dijo que quemó y enterró el cuerpo de Chambers en el condado de Cumberland, pero le preocupaba que lo encontraran a medida que avanzaba la investigación de la persona desaparecida.

Los fiscales dijeron al tribunal que Ashleman confesó haber desenterrado el cuerpo, desmembrarlo y ponerlo en bolsas de basura de plástico y luego conducir hasta “un puente remoto sobre un canal” donde arrojó las bolsas por el costado. Ashleman luego hizo que su camioneta fuera aplastada en un patio de salvamento por temor a que las autoridades encontraran evidencia adentro, escribió el medio.

