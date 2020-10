Derbez le declara la guerra a Trump: “Voten por Biden y eviten que Trump sea reelegido”

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y el 3 de noviembre como la fecha en que se definirá el futuro político de Estados Unidos, han sido varios los famosos que se han unido al frente común que pretende sacar a Donald Trump del poder.

Y a esa campaña se acaba de sumar el actor y director Eugenio Derbez, quien en entrevista con People en español hizo un llamado a sus seguidores para que voten por Biden y eviten que Trump sea reelegido.

“Siento que Biden es una persona que entiende que Estados Unidos es un país multicultural y que por lo tanto está gobernando para toda esta gente. Es un [candidato a] presidente que además apoya la ecología, que está viendo para adelante”, dijo el mexicano, quien admitió que aunque el demócrata no lo convence al 100%, es sin duda mejor opción que el republicano.

“Lo que más me interesa es que salga Trump. No te voy a decir que estoy loco por Biden, no es que diga yo: ‘Este es el hombre que debe de [ser]’, no. Creo que es mil veces mejor que Trump, creo que es una gran opción, creo que sería un gran presidente”, dijo Derbez. “Lo noto mucho más interesado en todos los puntos que están mal actualmente, como corregir la economía, tener un poquito más de conciencia de saber cómo manejar la crisis del coronavirus, de realmente platicar”.

El esposo de Alessandra Rosaldo destacó que la postura contra los inmigrante de Trump choca con lo que es realmente Estados Unidos.

“En Estados Unidos en donde te pares, en un restaurante, en una tienda departamental, en las calles, en donde sea, ves gente de todo el mundo, de todas las razas, colores y sabores. No puede un presidente de un país como este ser racista, porque estaría gobernando nada más para un 20 por ciento del país, no para el 100 por ciento”, advirtió el creador de la Familia P.Luche.

Derbez se suma así a otras figuras del mundo del entretenimiento de renombre que han manifestado su oposición a Trump, entre ellos Jennifer López, Eva Longoria, Luis Fonsi y Wilmer Valderrama. A Trump por su parte lo están apoyando otros hispanos famosos como Eduardo Verástegui.

Donald Trump: "México nos envía droga, crimen y violadores"Donald Trump descalifica a los inmigrantes mexicanos en su discurso de precandidatura para la presidencia. 2015-06-25T17:06:21Z

“Nos va a ir mucho mejor a los latinos con Biden. Repito: no quiere decir que tenga todas las palomitas de candidato perfecto, pero es por mucho, por mucho, mejor candidato que Trump”, acotó el mexicano, quien de paso pidió a quienes no quieren votar por Biden, que piensen en todo lo que el presidente ha hecho contra la comunidad inmigrante y las familias de indocumentados.

Los momentazos del debate de Trump y BidenBiden llama a Trump "payaso", Trump llama cocainómano al hijo de Biden, y otros momentos del debate electoral entre Joe Biden y Donald Trump. Suscríbete al canal: https://www.youtube.com/channel/UCTJXx9onKH6g4cWHS9pLqsQ Síguenos en: Twitter: https://twitter.com/ElHuffPost Instagram: https://www.instagram.com/elhuffpost/ Facebook: https://www.facebook.com/ElHuffPost/ 2020-09-30T06:20:44Z

“No seamos egoístas (…) Hay que darle la mano a nuestros hermanos, hay que tener compasión. Hay que unirnos más, porque solamente unidos vamos a lograr las metas que queremos. Tenemos que unirnos, tenemos que entender. Yo les pido de verdad a todos los latinos que entendamos que es prioridad nacional, por nosotros, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, tenemos que sacar a este señor de la presidencia. Hagan algo para sacar a este señor del poder porque lo necesitamos como comunidad”, concluyó Derbez.



