¿Cuándo comenzarán las deportaciones a Venezuela?

Durante este viernes 7 de febrero de 2025, se conoció que el Gobierno de los Estados Unidos volverá a reanudar los vuelos con inmigrantes indocumentados hacía Venezuela el próximo mes de marzo, de acuerdo con Tom Homan, el llamado Zar de la frontera, quien en entrevista con The New York Times dio la noticia.

De acuerdo con Tom Homan, el Gobierno del presidente Donald Trump ya está organizando todos los detalles para comenzar con los vuelos de deportados de origen venezolano hasta dicho país, luego de que se confirmara un acuerdo entre el enviado por Estados Unidos, Richard Grenell y el presidente Nicolás Maduro, el pasado viernes en Caracas.

“Estos vuelos sucederán dentro de los próximos 30 días, y no puedo decir cuántos; todavía estamos trabajando en todos esos detalles”, dijo Tom Homan a The New York Times, asegurando que es algo “enorme” y “grandioso” que Donald Trump hubiera conseguido que Nicolás Maduro aceptara vuelos con migrantes deportados.

De igual manera el ‘zar de la frontera’, aseguró que las expectativas que tienen es que los vuelos se mantengan con regularidad. “No creo que el presidente Trump vaya a aceptar nada menos”, añadió.

Tom Homan, el 'zar de la frontera' de EE. UU., confirma que los vuelos de deportación a Venezuela se reanudarán el próximo mes, marcando un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos.

Ante esta noticia, son muchos los venezolanos quienes viven en el territorio de los Estados Unidos, quienes se encuentran vulnerables al gran plan de deportaciones de Donald Trump, luego de que el mandatario diera por terminado y revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2023 el cual cobijada a unas 350,000 personas, según Univision.

“Venezuela ha acordado recibir, de vuelta a su país, a todos los extranjeros ilegales venezolanos que acampaban en Estados Unidos, incluidos los miembros de pandillas de Tren de Aragua. Venezuela ha acordado además proporcionar el transporte de vuelta”, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en su red social Truth Social el pasado 1 de febrero.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de Estados Unidos reanudará los vuelos de deportación a Venezuela el próximo mes de marzo,…

