Las deportaciones masivas de Trump enfrentan dificultades: ¿Qué pasó?

La promesa del presidente Trump de deportar a “millones” de inmigrantes ilegales está enfrentando dificultades. Resulta que la falta de fondos, espacio de detención, oficiales e infraestructura para manejar a los inmigrantes arrestados está frenando el plan de deportar a un millón este año.

Los agentes de ICE y las agencias que cooperan dicen que están arrestando entre 600 y 1100 personas por día, según revelaciones de la Casa Blanca y de ICE en X. Pero no tienen mucho espacio para detenerlos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló este mes sobre las razones que algunos indocumentados han sido liberados. También el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se ha liberado un total de 461 inmigrantes en Estados Unidos. “Las razones de su liberación se deben a que los factores incluyen una falta de probabilidad significativa de expulsión en un futuro y falta de disponibilidad de detención”, dijo Leavitt. “Estamos haciendo todo lo posible para deportar y detener a inmigrantes ilegales. Pero necesitamos la ayuda del Congreso para aumentar este financiamiento para la Patrulla Fronteriza y ICE, y la capacidad de detención. También algunas condiciones médicas han sido el motivo de su liberación. Algunos de ellos no tienen órdenes finales de deportación. Y algunos de ellos están argumentando su estatus migratorio”.

Así es, por falta de detención ha llevado a que 461 detenidos sean liberados bajo el programa “captura y liberación”, en el que aceptan ser monitoreados y regresar para sus audiencias en la corte de inmigración.

.@ICEgov officers and agents from @ERONewYork and @HSINewYork as well as our @TheJusticeDept partners @ATFNewYork @DEANEWYORKDiv and @USMarshalsHQ are committed to protecting the American public and preserving national security by removing criminal aliens from our streets. pic.twitter.com/0rkauUK9Qi

— ERO New York City (@ERONewYork) February 1, 2025