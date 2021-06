Denuncian falsa conspiración sobre vacunas COVID: Dra. Sherri Tenpenny

Sherri Tenpenny es una doctora de Ohio que se volvió viral después de su testimonio en una audiencia sobre la vacuna COVID-19.

La doctora Tenpenny discutió múltiples teorías de conspiración desacreditadas y sin fundamento sobre la vacuna contra el coronavirus, en la audiencia del Comité de Salud de la Cámara de Representantes de Ohio.

la doctora de 63 años es una médico osteópata. Ha escrito cuatro libros oponiéndose a las vacunas y ha difundido la teoría desacreditada de que las vacunas causan autismo, según Politifact.

Durante la audiencia del 8 de junio de 2021, Tenpenny discutió las falsas teorías de conspiración que incluyen que aquellos que han recibido la vacuna COVID-19 se han magnetizado y que existe una conexión entre la vacuna y las torres celulares 5G.





Tenpenny testificó durante casi una hora ante el comité de la Cámara de Representantes después de que fuera invitada por legisladores republicanos. La audiencia fue para discutir un proyecto de ley contra las vacunas propuesto por los republicanos que prohibiría a los empleadores exigir las vacunas y prohibiría las regulaciones que obligan a las personas no vacunadas a usar máscaras, junto con otras propuestas contra las vacunas.

Los clips de la audiencia que se difundieron ampliamente en redes sociales muestran a Tenpenny diciéndoles falsamente a los legisladores: “Estoy seguro de que han visto las fotos en Internet de personas que han recibido estas inyecciones y ahora están magnetizadas. Pueden poner una llave en su frente, se pega. Puedes poner cucharas y tenedores por todas partes y se pueden pegar porque ahora creemos que hay una pieza de metal en eso”.

La anti vacunas Tenpenny también difundió otra información errónea, diciendo falsamente: “Ha habido personas que han sospechado durante mucho tiempo que ha habido algún tipo de interfaz, aún por definir, entre lo que se inyecta en estas tomas y todas las torres 5G”.





Tenpenny, quien también dijo falsamente que las vacunas COVID-19 han causado más de 5,000 muertes en los Estados Unidos, dijo a The Washington Post frases que respaldaban su testimonio y agregó: “Creo firmemente que las personas deberían poder elegir qué se inyectan a sus cuerpos porque una vez que lo has inyectado no puedes desinyectarlo”.

Esto es lo que necesita saber sobre Sherri Tenpenny:

Tenpenny fue invitada por la legisladora republicano que propuso el proyecto de ley

Tenpenny fue invitada a la audiencia por la representante republicana Jennifer Gross, de West Chester, quien es la principal patrocinadora del proyecto de ley contra las vacunas, el Proyecto de la Cámara 248, y se le permitió testificar ante la insistencia de Gross por el presidente del Comité de Salud de la Cámara, Scott Lipps, también republicano, según The Columbus Dispatch. Mientras la presentaba, Gross le dijo a Tenpenny: “Qué honor tenerte aquí”.

A reminder that Sherri Tenpenny has gone on multiple QAnon shows to spread misinformation about coronavirus vaccines & implied that she's a frequent listener of at least one of those shows. https://t.co/yogvCeMr7L https://t.co/5cYRHFAJoL — Alex Kaplan (@AlKapDC) June 9, 2021

Gross, que es enfermera, provocó una controversia en mayo de 2021 cuando comparó los mandatos de vacunación de escuelas, empleadores y hospitales, con el Holocausto, según Cleveland Jewish News. Gross dijo a los reporteros que las empresas que requieren prueba de vacunación son “inquietantemente similares” a la Alemania nazi que exigía que los judíos usaran insignias amarillas para identificar su fe, informó el sitio de noticias.





“Los que se perdieron son un recordatorio grave, grave de que no deberíamos obligar a nadie a experimentar, ya que esta vacuna es una vacuna autorizada de uso experimental”, dijo Gross a los periodistas, según Cleveland Jewish News.

Gross agregó: “Yo diría que amo a Israel, y siempre apoyo a Israel, pero que debemos ser conscientes, y aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo, y que debemos recordar que perdimos a más de 6 millones de judíos. ¿Exigieron que nuestro pueblo judío usara una estrella? Y MetroHealth exige que las personas usen una calcomanía allí para mostrar que están vacunados o no vacunados. ¿Qué vendrá después?”.

El proyecto de ley ha atraído una oposición generalizada de grupos de atención médica, funcionarios de salud pública y científicos, según The Dispatch. Además de impedir que las empresas requieran que los empleados se vacunen y eliminar los mandatos de máscaras para los no vacunados, el proyecto de ley requeriría que las escuelas informen a los padres sobre una ley existente que permite excepciones médicas, religiosas o por “razones de conciencia” a las vacunas infantiles, informa The Dispatch.

Tenpenny estaba hablando en apoyo al proyecto de ley. Los Centros para el Control de Enfermedades desacreditaron recientemente los comentarios de Tenpenny sobre que el metal está en las vacunas COVID-19 y hace que las personas se vuelvan magnéticas.

Los CDC dijeron en un boletín de junio de 2021: “Todas las vacunas COVID-19 están libres de metales como hierro, níquel, cobalto, litio y aleaciones de tierras raras, así como cualquier producto manufacturado como microelectrónica, electrodos, nanotubos de carbono y semiconductores de nanocables. Además, la dosis típica de una vacuna COVID-19 es menos de un mililitro, lo que no es suficiente para permitir que los imanes sean atraídos por vacunas, incluso si la vacuna estuviera llena de un metal magnético”.

Lipps, el presidente del comité, le dijo al Ohio Capital Journal: “Creo que la Representante Gross le pidió a la Dra. Tenpenny que hablara, y ella se desequilibró un poco, creo que se salió un poco de las líneas de lo que pretendíamos o esperábamos. Espero que eso no dañe su credibilidad, pero creo que algunos miembros del comité se fueron con grandes preguntas”.

Tenpenny estudió en la Universidad de Toledo y el Kirksville College of Osteopathic Medicine

Tenpenny, nativa de Ohio, quien ahora vive en Middleburg Heights en el condado de Cuyahoga, cerca de Cleveland, estudió en la Universidad de Toledo y se graduó en 1980 con una licenciatura en biología, según su sitio web. Luego se convirtió en doctora en osteopatía en el Kirksville College of Osteopathic Medicine en Missouri en 1984.

Según Healthline, “un doctor en medicina osteopática (DO) es un médico con licencia que tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar general de las personas al tratar a la persona en su totalidad, no solo a una condición o enfermedad que pueda tener. Esto incluye la medicina de manipulación osteopática, que implica estirar, masajear y mover el sistema musculoesquelético”.

Tenpenny no ha realizado ninguna investigación clínica especializada en inmunología, vacunación o salud pública, según su currículum. Tampoco ha publicado ningún estudio revisado por pares sobre vacunas o enfermedades. Ha publicado cuatro libros que expresan sus opiniones contra las vacunas, incluido el más reciente, Saying No to Vaccines: A Resource Guide for All Ages, que se publicó en 2008.





Tenpenny estuvo casada con Kevin Carey hasta su muerte en 2014, según su obituario. El esposo de Tenpenny era un piloto de la Marina retirado. Llevaban juntos desde 2005.

Tenpenny, quien ha sido calificada como una de los 12 principales propagadores de información errónea sobre el COVID-19 durante la pandemia del coronavirus, fue expulsada de Facebook y también apoyó el movimiento pro-Trump “Stop the Steal”.

Tenpenny fue señalada por el Centro para Contrarrestar el Odio Digital en un informe de 2021 titulado The Disinformation Dozen. El CCDH dijo sobre su informe: “Solo doce (personas) anti-vacunas son responsables de casi dos tercios del contenido anti-vacunas que circula en las plataformas de redes sociales. Este nuevo análisis del contenido publicado o compartido en las redes sociales más de 812.000 veces, entre febrero y marzo, revela cómo un pequeño grupo de determinados anti-vacunas es responsable de una ola de desinformación, y muestra cómo las plataformas pueden solucionarlo haciendo cumplir sus estándares”. La lista también incluye a Robert F. Kennedy Jr., Joseph Meracola y Ty y Charlene Bollinger.

El CCDH escribió: “Sherri Tenpenny es una médica osteópata que difunde sentimientos contra las vacunas y afirmaciones falsas sobre la seguridad y eficacia de las máscaras a través de sus canales de redes sociales. Si bien su cuenta de Facebook ha sido eliminada, su Twitter e Instagram aún están intactos”.

El CCDH agregó que Tenpenny, “aboga regularmente contra el uso de máscaras”, y en junio de 2020, “tuiteó que cuanto más tiempo usas una máscara, menos saludable te vuelves. Tenpenny alegó que las máscaras inhiben su sistema inmunológico.

El informe dice: “Después de que Instagram eliminó un Instagram Live con el exmédico Andrew Wakefield, Tenpenny volvió a Instagram con Wakefield con un video en el que Wakefield llama a COVID-19 una ‘supuesta plaga’ y discute erróneamente una vacuna que ‘ha matado más niños de los que ha salvado de la enfermedad objetivo. “Este video por sí solo contiene numerosas violaciones de las políticas declaradas de Facebook, pero sigue estando disponible a pesar de que Instagram consideró oportuno eliminarlo la primera vez que se publicó”.

Según CNN, Tenpenny también ha compartido teorías de conspiración sobre las elecciones presidenciales de 2020. Ella usó el hashtag pro-Trump, “Stop the Steal” (detengan el robo), en Twitter, mientras mostraba su apoyo a su amiga anti-vacunas, la Dra. Simone Gold, informó CNN. Gold enfrenta cargos en relación con los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021, según el Departamento de Justicia.

CNN informó que Tenpenny publicó un “llamado a la acción” el 5 de enero en Telegram y citó a los Oathkeepers, un grupo militante de extrema derecha, en la página de las redes sociales, diciendo: “¡Vayan a DC y Levántense!

