Denita Monique Smith: ¿cómo la asesinaron en 2007?

En el episodio de Dateline NBC titulado “Internal Affairs” de julio de 2020, Josh Mankiewicz informa sobre el asesinato de Denita Monique Smith en Carolina del Norte del 4 de enero de 2007.

En el episodio, Dateline NBC habló con miembros de la familia de Smith, así como con investigadores policiales y expertos en delitos que dieron su opinión sobre el caso.

El episodio narró lo que le sucedió a Smith en enero de 2007 y lo que sucedió en la investigación después de que los investigadores se dieran cuenta de que le habían disparado.

Esto es lo que debe saber sobre el asesinato de Denita Monique Smith:

1. Denita Smith tenía 25 años en el momento de su muerte y era una estudiante de posgrado

En el momento de su muerte, Smith era una estudiante de posgrado de 25 años en la Universidad Central de Carolina del Norte en Durham que quería convertirse en reportera gráfica.

Según el episodio de Dateline, Smith tenía un día ajetreado por delante ya que se estaba preparando para comenzar las clases después de las vacaciones.

La mejor amiga de Smith, Edith Crawley-Kearns, recibió una llamada telefónica de su hermano que vivía en el mismo complejo de apartamentos que Smith para informarle que algo estaba pasando y preguntarle si había tenido noticias de su mejor amiga.

2. La persona que llamó al 911 pensó que Smith se había caído por las escaleras

En la llamada al 911, que se reproduce en parte en el episodio de Dateline, la persona que llamó le dijo al dispatcher que creían que una mujer se había caído por las escaleras en el complejo.

Según la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte, la persona que llamó fue Corey Smith, un residente del complejo que se dirigía al trabajo cuando descubrió el cuerpo de Smith y se dio cuenta de que ella no respiraba.

Un paramédico llamado Corolla Lauck, que fue una de las primeras personas en la escena, determinó que Smith ya estaba muerta cuando llegaron allí.

3. Testigos presenciales vieron al sospechoso huir después de escuchar un disparo

Según Case Text, el director de mantenimiento de Campus Crossings Apartments en Durham escuchó un disparo y fue testigo de cómo una mujer corría desde la parte trasera hasta la parte delantera del complejo.

El testigo describió la ruta como “inusual” y dijo que vio a la joven alejarse en una camioneta color burdeos. Declaró que la mujer estaba histérica por el disparo y le dijo que esperara mientras llamaba a la policía, pero no la vio después de llamar a la policía.

Más tarde describió a la mujer como una mujer negra, de alrededor de 5 pies y 10 pulgadas de alto con una coleta.

La policía se fue sin presentar un informe porque no pudieron encontrar la fuente del disparo.

Más tarde se descubrió que Smith recibió un disparo en la cabeza y cayó por las escaleras hasta la acera.

4. El oficial Jermeir Stroud, prometido de Smith, tuvo un romance con Shannon Crawley

El prometido de Smith, el oficial Jermeir Stroud, estaba teniendo relaciones sexuales con otra mujer llamada Shannon Crawley, según Inquisitr. Crawley trabajaba como dispatcher local del 911 en el mismo departamento de policía donde trabajaba Stroud.

Según el artículo de Inquisitr, cuando Crawley vio a Smith con Stroud por primera vez en la iglesia, decidió que quería matarla.

Crawley fue acusada de asesinato por la muerte de Smith, pero Crawley dijo que Stroud estaba con ella en ese momento y que se había escondido en la parte trasera de la camioneta cuando habló con el hombre de mantenimiento después del disparo. Según Case Text, Crawley dijo que Stroud salió del auto, discutió con Smith y luego escuchó un disparo.

Stroud dijo que había estado en una relación con Crawley anteriormente, pero que había terminado en 2005.

Los investigadores le dijeron a Dateline NBC que Crawley estaba obsesionada con Stroud y enfurecida con Smith. En consecuencia, obtuvo un arma y le disparó a Smith en la nuca cuando salió de su apartamento.

5. Crawley actualmente cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato

Los miembros del jurado deliberaron durante aproximadamente siete horas antes de condenar a Crawley por asesinato en primer grado en la muerte a tiros de Smith.

Según ABC 11, cuando el jurado volvió con la condena de culpabilidad, el juez sentenció inmediatamente a Crawley a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Debido a lo que hizo Shannon, tengo un vacío. Me la quitaste”, dijo la madre de Smith en la sentencia. “Algún día puedo perdonarte, pero ahora mismo no lo hago y espero que te pudras en el infierno. Eres vil. No mereces ser madre”.

El padre de Crawley, Keith Crawley, dijo que seguirá intentando demostrar que Stroud fue quien cometió el crimen.

“No descansaré y no me detendré hasta que él esté donde merece, en la cárcel”, dijo Keith Crawley.