Murió la influencer Demaris Martínez tras ser atropellada en Estados Unidos

I just finished school im back! All business inquiries my emal is on my page. Dropping daily vlogs story times routines and more ! Thank you @elfcosmetics @e.l.f. Cosmetics #noacne #skincaretipsforyou #morningroutineaesthetic #morningroutine #demaris #newjerseytiktok #nytiktok #fypシ゚viral #clearskin #clearskintips #cleanskincareproducts #elfcosmetics #miamitiktok #miami #fypシ゚viral #loveyourself

♬ original sound – DEMARIS 🩷