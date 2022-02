Atrapan a hombre que se encontraba prófugo de la justicia en Texas: Dekeylon Berry

Un fugitivo de la cárcel de Luisiana buscado por una serie de crímenes violentos en el condado de Harris durante los meses que él y otro hombre de Houston estaban huyendo en Texas fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Harris durante el 1 de febrero de 2022, dijeron las autoridades. Dekeylon Berry, también conocido como Daylon Johnson, enfrenta varios cargos por delitos graves a nivel local y estuvo bajo custodia por cargos de robo a mano armada en Luisiana antes de escapar de custodia en septiembre de 2021, dijo la oficina del alguacil. En un video, que puede ver pulsando aquí, muestra al equipo SWAT de la oficina del alguacil buscando al co-acusado de Berry, Rondrakus Taylor, quien sigue prófugo y debe considerarse armado y peligroso, según la oficina del alguacil.

Berry, de 20 años, de Houston, fue detenido con órdenes de arresto por dos cargos de robo agravado y un cargo de secuestro agravado, ambos considerados unos delitos graves. Los cargos se presentaron contra Berry en el condado de Harris en enero de 2022. Berry y Taylor estaban entre los cinco hombres que escaparon del Centro de Detención de Marksville el 27 de septiembre de 2021, según la Oficina del Sheriff de Avoyelles. Los otros tres hombres fueron detenidos en Louisiana, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Harris. Berry y Taylor son nativos de Houston.

“Estaban en la cárcel en Luisiana por robo agravado y luego escaparon juntos de la prisión en Luisiana”, dijo el sargento de la oficina del alguacil del condado de Harris. Thomas también mencionó que son considerados dos personas peligrosas. Thomas dijo que durante los incidentes en el condado de Harris, las víctimas recibieron disparos y agresiones. Le pidió a cualquiera que tuviera información sobre el paradero de Taylor que llame a Crime Stoppers al 713-222-TIPS (8477)”.

Berry es acusado de robar una tienda Dollar General a punta de pistola y de secuestrar a una mujer en Domino’s Pizza, obligándola a retirar dinero de los cajeros automáticos

Thomas, un sargento de la Unidad de Delitos Violentos y Delincuencia Mayor de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, dijo que recibieron información sobre Berry, un sospechoso de robo con agravantes y secuestro con agravantes, el 1 de febrero. Él dijo que escucharon que estaba en la cuadra 100 de Hollow Tree Lane y los agentes lo encontraron allí. El sospechoso huyó de los agentes y fue detenido en su apartamento después de una persecución a pie, dijo Thomas. Según Thomas, también creían que Berry posiblemente estaba con su co-acusado en los robos y secuestros. Taylor y el equipo SWAT del condado acordonaron una casa en la cuadra 2700 de Skelton Drive.

Thomas dijo que las personas dentro de la casa declararon que Taylor había estado en la casa más temprano ese día, pero que no estaba allí cuando la registraron. Taylor sigue prófugo, dijo Thomas. Él destacó que las autoridades de Luisiana ofrecen una recompensa por información que conduzca a su captura. Crime Stoppers también ofrece una recompensa a nivel local en Houston, dijo Thomas.

Según documentos judiciales del Condado de Harris, Berry está acusada de usar un arma durante un robo en una tienda Dollar General en Houston durante el 21 de noviembre de 2021. No hubo más detalles disponibles de inmediato sobre ese incidente. Él fue acusado de robo agravado en ese caso, según muestran los registros judiciales.

Berry también fue acusado de robo agravado con un arma mortal y secuestro agravado en un caso del 18 de noviembre de 2021, según documentos judiciales. Berry está acusado de secuestrar a una mujer en el estacionamiento de un restaurante Domino’s Pizza en Veterans Memorial Drive en Houston ese día, según documentos judiciales. La víctima le dijo a los agentes del alguacil del condado de Harris que estaba esperando su comida cuando se le acercó un hombre, luego identificado como Berry, quien golpeó la ventana de su auto con una pistola y amenazó con dispararle si no le daba dinero. Según los investigadores, la mujer declaró que le dijo a Berry que no tenía dinero y él le ordenó que condujera hasta un cajero automático cercano y le dijo que la mataría si no cumplía, según muestran los documentos judiciales.

Berry está acusado de obligar a la mujer a llevarlo a dos cajeros automáticos diferentes, donde retiró un total de $800 en efectivo, mientras él la sujetaba a punta de pistola desde el asiento del pasajero de su automóvil, según documentos judiciales. Berry también está acusado de golpear a la mujer en la cabeza con su arma cuando “no le gustaba” la forma en que conducía, según muestran los registros judiciales. Luego hizo que ella lo llevara de regreso a Domino’s y él se escapó a pie, dijo la oficina del alguacil.

Berry, quien está detenido sin fianza, escapó de un centro juvenil en 2019 e intentó escapar de una cárcel de Luisiana en 2020, dijeron las autoridades

Berry está recluido sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Harris por el cargo de robo agravado con arma mortal. La fianza se fijó en $100,000 por el cargo de secuestro agravado. No estaba claro de inmediato si sería trasladado a Luisiana para enfrentar cargos allí relacionados con su fuga de la cárcel y los delitos de robo agravado por los que estaba detenido antes de su fuga.

Según el Avoyelles Journal, Berry y otros reclusos intentaron escapar de la cárcel parroquial de Luisiana en julio de 2020, más de un año antes de su exitosa fuga. “Berry estaba en la cárcel por robo a mano armada, introducción de contrabando en un centro penitenciario y posesión de una droga de la Lista I con la intención de distribuirla”, escribió el periódico. Fueron vistos antes de que lograran salir de las instalaciones, dijo la oficina del alguacil. Berry también fue acusado de fuga simple y daño criminal a la propiedad, informó el periódico.

En septiembre de 2019, Berry y otros tres reclusos escaparon del Swanson Center for Youth en Louisiana, según KTVE. La estación de noticias informó que Berry fue trasladado al Centro Correccional de Ouachita después de que fue capturado y fue acusado de fuga agravada, fuga simple y agresión a un empleado de la instalación correccional. Berry y los demás fueron acusados de dominar a un guardia, robarle las llaves y saltar una cerca para escapar de las instalaciones. El guardia sufrió heridas leves, informó la estación de noticias.

En la fuga de septiembre de 2021 de la cárcel de la parroquia de Avoyelles, Berry, Taylor y otros tres reclusos, William Johnson, Kyle Cavalier y Davantae Williams, fueron acusados de sacar el lavamanos de un baño de una pared para escapar del edificio de la cárcel, informó KALB. Berry estaba detenido en la cárcel por cargos de robo con allanamiento de morada, asalto simple y agresión con agravantes, informó la estación de noticias. Cavalier y Williams fueron arrestados el 1 de octubre en Alexandria, Louisiana. Los detalles de cuándo Johnson fue nuevamente detenido no estuvieron disponibles de inmediato. Berry y Taylor huyeron a Houston, de donde son, dijo la policía.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.