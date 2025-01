Policía revela identidad de mujer quemada en metro de New York

Luego de que en la mañana del pasado domingo 22 de diciembre de 2024, a eso de las 7:30 a.m., una mujer que dormía en la línea F del tren subterráneo de New York fuera víctima de un migrante de origen guatemalteco, quien de manera intencional, decidió prenderle fuego, ahora, las autoridades policiales han revelado la identidad de la mujer, así lo reportó el medio The Guardian.

De acuerdo con información de la policía local, se trata de Debrina Kawam, una mujer de 57 años de edad, originaria de New Jersey, quien era una persona sin hogar, quien se encontraba durmiendo a bordo de un vagón del metro en Brooklyn.

Debrina Kawam quien pudo ser identificada por medio de análisis forenses e imágenes de videovigilancia, perdió la vida tras quedar totalmente quemada, en un ataque premeditado que fue captado en imágenes gracias a las cámaras de vigilancia del metro, según Univision.

Según The New York Times, Eric Gonzalez, fiscal del distrito de Brooklyn, dijo que habían estado trabajando arduamente, utilizando todos los recursos a la mano para poder identificar a la víctima, por lo cual tomaron sus huellas dactilares y recogieron pruebas de ADN de la escena del crimen, para poder lograr identificarla. “Es una prioridad para mí, para mi oficina y para el Departamento de Policía identificar a esta mujer, para poder notificar a su familia lo que le ha ocurrido”, dijo González.

El hombre acusado de quemar viva a la mujer, fue identificado como Sebastián Zapeta de 33 años de edad, un migrante de origen guatemalteco, quien según La Vanguardia, llevaba “varios años” residiendo en Estados Unidos. Se cree que el hombre, emigró a los Estados Unidos en el año 2018, por medio de Arizona, aunque por el momento las autoridades están verificando su estatus migratorio y si ingresó al país de manera legal o ilegal.

Los oficiales de policia quienes se encontraban realizando una ronda de rutina en la estación de metro de Coney Island-Stillwell Avenue, vieron a la mujer prendida en llamas, luego de vieran el humo saliendo en medio del tren, y mucha personas gritando al rededor. La mujer, de quien se desconoce su identidad, murió en el lugar, debido a las causas de las quemaduras, a pesar de los esfuerzos por apagar el fuego, según CBS News.

Según los testigos y las imágenes de vigilancia, el hombre se acercó a la mujer, le prendió fuego con un cerillo y huyó, mientras pasajeros horrorizados gritaron y grabaron el momento en que la mujer se levantó envuelta en llamas.

“Los oficiales estaban patrullando en un nivel superior de esa estación, olieron y vieron humo y fueron a investigar. Lo que vieron fue a una persona parada dentro del vagón del tren completamente envuelta en llamas. Con la ayuda de un empleado y un extintor de incendios, se apagaron las llamas. Desafortunadamente, fue demasiado tarde y la víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos”, reveló la Policía de Nueva York.

