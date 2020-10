¿A qué hora finaliza el debate vicepresidencial?

A tan solo horas del comienzo del primer y único debate vicepresidencial entre la senadora demócrata Kamala Harris y el actual vicepresidente de los norteamericanos, Mike Pence, de cara a las próximas elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, muchas son las expectativas que ha generado este enfrentamiento. Se espera que sea un debate fuerte entre ambas fuerzas a quedarse con la vicepresidencia de la Casa Blanca, y que Pence, se vea bastante cuestionado en cuanto a la gestión de la administración Trump sobre la pandemia del coronavirus, que ha afectado fuertemente al país y al propio Donald Trump.

El debate vicepresidencial está programado para comenzar a las 9:00 p.m. hora del Este (6:00 p.m. hora del pacífico).

Si desea ver el debate vicepresidencial en español, aquí lo puede encontrar.

Esta ‘batalla’ entre ambos se dará en la noche de este miércoles 7 de octubre. La cual terminará a las 10:30 p.m. hora del este (7:30 p.m. hora del pacífico) en Kingsbury Hall en el President’s Circle de la Universidad de Utah en Salt Lake City. Aunque el debate terminará oficialmente a las 10:30 p.m. varias cadenas de televisión extenderán su transmisión hasta las 11:00 p.m. hora del este e incluso algunas ampliarán la información hasta altas horas de la madrugada en donde comentarán lo ocurrido en el debate vicepresidencial.

Este debate tendrá una duración de 90 minutos, pactados en nueve segmentos, sin interrupción de corte a comerciales, de 15 minutos cada round, el cual será moderado por Susan Page de USA Today, quien aún no da detalles de los temas a tratar en el debate. Recuerde que puede consultar la lista de canales oficiales aquí.

The only vice presidential debate will be moderated by Susan Page, USA TODAY's Washington Bureau chief. https://t.co/g5PrVBDtbZ pic.twitter.com/9bgH1rWlEG

— USA TODAY (@USATODAY) October 7, 2020