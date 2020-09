¿Cómo ver el primer debate presidencial en español?

Ha llegado el día. Hoy martes 29 de septiembre se llevará a cabo el primer debate presidencial entre el candidato republicano Donald Trump y su contendor, el demócrata Joe Biden. Este primer de los tres debates programados arrancará oficialmente a las 9:00 p.m. hasta las 11:00 p.m hora del este (entre 6:00 p.m. a 7:30 p.m. hora del pacífico), desde la ciudad de Cleveland en el estado de Ohio. El cual estará dirigido por el periodista de FOX News Sunday, Chris Wallace y contará con una duración de 90 minutos.

Tonight is the first presidential debate between President Donald Trump and Former Vice President Joe Biden, moderated by our own Chris Wallace from the campus of the Cleveland Clinic and Case Western Reserve in Cleveland, OH. Tune in to #FoxNews at 9P ET. #Debates2020 pic.twitter.com/CmYjcNLtOM

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) September 29, 2020