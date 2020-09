Primer Debate Presidencial USA 2020: ¿En qué canal y horario verlo?

Si está interesado en ver el primer debate presidencial 2020 de esta noche, en donde el presidente Donald Trumo y el exvicepresidente Joe Biden se enfrentarán por por primera vez, no tendrá que buscar en todos los canales de televisión. Aquí están todos los detalles que necesita saber.

El debate será trasmitido a las 9 p.m. hora del este, pero la cobertura comenzará un poco antes en algunos canales

El debate de esta noche, martes 29 de septiembre comenzará a 9:00 p.m. hora del este, debido a que será transmitido simultáneamente en varios canales de televisión importante, algunos comenzarán su cobertura un poco antes de las 9:00 p.m. para brindar algún tipo análisis o comentarios. A continuación, encontrará el listado. Si desea ver la transmisión en vivo, al final de este artículo encontrará una transmisión incorporada.

Para saber cuál es el canal de las siguientes cadenas de televisión, aquí encontrará la lista de TV Guide. Luego deberá cambiar el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá ir hasta abajo para conocer en qué canal está su cadena de TV preferida.

Tenga en cuenta que los canales locales que encontrará a continuación pueden variar su cobertura según su ubicación y región. Canales como CNN, Fox News y MSNBC cubirarán el primer debate en todas las regiones. Entonces, si su canal local no transmite el debate, consulte uno de estos canales.

ABC: ABC ofrece una cobertura de tres horas a partir de las 8:00 p.m. hora del este. Según el listado de la guía de TV, ABC 2020 se comenzará la transmisión del debate a las 8:00 p.m., para luego comenzar con Your Voice Your Vote de 9:00 a 11:00 p.m. hora del este.

CBS: De acuerdo con el listado de la Guía de TV, durante una hora antes de que comience el primer debate, CBS transmitirá un nuevo episodio de Love Island. Luego, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., el canal cubrirá y transmitirá el primer debate presidencial.

NBC: Según la lista de TV Guide, durante una hora antes de que comience el debate, NBC presentará un nuevo episodio de The Weakest Link. Luego, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., NBC transmitirá el primer Debate Presidencial del 2020: NBC News Special.

Fox: Según la lista de TV Guide, durante la hora previa al comienzo del debate, Fox emitirá un nuevo episodio de Cosmos: Possible Worlds. TV Guide enumera los canales locales de Fox como anfitriones del debate de 9:00 p.m a 10:00 p.m. hora del este, seguido de “programación local” de 10:00 p.m. a 12:00 a.m. Sin embargo, es probable que la mayoría de las cadenas de televisión transmitan todo el debate.

A las 8:00 p.m. hora del este en Fox News Channel, puede sintonizar Tucker Carlson Tonight. Luego, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., Fox News presentará el Debate Presidencial Fox News Democracy 2020. Después de esto, se trasmitirá Hannity a las 11:00 p.m del este.

PBS: De acuerdo con la Guía de TV, la cobertura del debate por PBS comienza a las 8:00 p.m. del este con The Vote: American Experience, que se anuncia a ser un documental. Luego de 9:00 a 11:00 p.m. de la noche PBS trasmitirá PBS NewsHour Debate 2020.

CNN: CNN ofrece una de las más amplias cobertura a partir de las 7:00 p.m. hora del este, con la previa Debate Night en América de 7:00 a 9:00 p.m. Esta es una cuenta regresiva del debate con los periodistas Anderson Cooper y Erin Burnett y un panel de expertos, según la lista de TV Guide. Luego, de 9:00 a 11:00 p.m., CNN dará el Primer Debate Presidencial, seguido del programa la Noche de Debate en Estados Unidos de 11:00 p.m. a 1:00 a.m., hora del este.

MSNBC: MSNBC inicia la cobertura del debate desde las 8:00 p.m. con un Pre-Show del Debate de una hora de duración, este será una cuenta regresiva de inicio del mismo, de acuerdo a la Guía de TV. Luego, de 9:00 a 11:00 p.m., el canal presentará el debate llamado ‘Debate presidencial en MSNBC’. Después de que finalice, MSNBC transmitirá un Análisis del debate en MSNBC durante casi toda la noche.

Telemundo: a las 8:00 p.m. hora, según la lista de TV Guide, Telemundo transmitirá el debate bajo el nombre “Decisión 2020: Trump o Biden”. Luego de 9:00 a 11:00 p.m. será la transmisión de todo el debate.

Univisión: la cobertura de Univision comienza a las 9:00 p.m., según el listado de TV Guide. El programa se llama ‘Destino 2020 presenta: El primer debate’.

Vea el debate en línea a continuación

También puede ver el debate completo en esta transmisión en vivo que está a continuación, proporcionada por CSPAN.

First 2020 Presidential Debate between Donald Trump and Joe BidenPresident Donald Trump and former Vice President Joe Biden participate in the first 2020 presidential debate in Cleveland, OH. https://www.c-span.org/debates/ 2020-09-11T18:06:56Z

Esta es la versión original de Heavy.com