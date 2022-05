Segunda autopsia de Debanhi Escobar concluye que hubo abuso sexual y asesinato

La muerte de Debanhi Escobar, un caso que consternó a cientos de mexicanos y sobre el cual pusieron sus ojos millones de personas en el mundo por la manera tan extraña en que se produjo su fallecimiento, por fin parece develar el misterio de lo que realmente sucedió el pasado 9 de abril, cuando se reportó su desaparición y días más tarde su cuerpo fuera hallado sin vida dentro de una cisterna de un motel sobre la carretera de la muerte.

“Se trata de una muerte violenta homicida”, concluye el dictamen forense solicitado por la familia de #DebahniEscobar. Se confirma la violencia sexual. Esto contradice el peritaje oficial. Exigimos #JusticiaParaDebhani. Nuestra solidaridad con su familia https://t.co/jkcDIjwZOu — Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) May 13, 2022

Con la realización de una segunda autopsia ordenada de manera independiente por los familiares de la joven de 18 años de edad, se pudo determinar que la chica fue abusada sexualmente, y que su muerte se debió a un feminicidio, y no a una contusión profunda craneal, consecuencia de un accidente por caída, como lo dictaminó una primera inspección oficial al cuerpo por parte de la Fiscalía de Nuevo León, México.

El dictamen, que revisa la primera autopsia oficial, indica que el cuerpo de la joven de 18 años “presentaba signos de violencia sexual” y que falleció “antes de que su cuerpo fuera introducido o arrojado” al tanque de agua de un motel, donde fue hallado el pasado 19 de abril. “Se trata de una muerte violenta homicida”, indica el informe citado.

Los hallazgos de la segunda necropsia

Debanhi Escobar fue asesinada y sufrió abuso sexual, apunta autopsia revisada por El Paíshttps://t.co/vGuNaoDuS7 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 13, 2022

De acuerdo con El País, el segundo dictamen forense —que analiza las imágenes de la exploración médica del cadáver, pruebas diagnósticas y conclusiones— señala que el cuerpo de Debanhi Escobar presentaba signos de violencia sexual. Un dato que no mencionó ni analizó la primera autopsia. Tampoco lo informó la Fiscalía, que cuenta con el estudio independiente, solicitado por la familia Escobar, desde el 2 de mayo.

“El cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal, violenta y reciente”, explica el texto. “Esto se deduce por haber encontrado equimosis violáceas y hematomas” en la zona exterior de los genitales. El forense concluye que la joven falleció antes de que su cuerpo fuera introducido o arrojado al tanque de agua —no valora cómo llegó ahí—. Coincide con la primera necropsia en la causa de la muerte, por profundos golpes en la cabeza, es decir, por una “hemorragia intracraneal que provocó un choque neurogénico [daño al sistema nervioso] y este, un paro respiratorio”. La lesión más grave, que le provocó la muerte, fue un duro impacto en la región frontal derecha del cráneo. Pero la segunda autopsia va más allá.

🚨#ÚLTIMAHORA | Contrario a lo que dice la Fiscalía de Nuevo León, la segunda autopsia de #DebanhiEscobar reveló que fue golpeada y asesinada antes de estar en la cisterna y que muestra signos de violencia sexualhttps://t.co/gc2JCaIu1j — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 13, 2022

Debanhi Escobar presentaba más lesiones en la cabeza y no solo una, como parecía sugerir la conclusión de la primera autopsia que se hizo pública. “Equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derechos e izquierdos, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha”, señala el documento. Según la manera de muerte que describe el doctor, “las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas [en varias ocasiones] y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta homicida”. El forense precisa que debió ser con un “agente mecánico contundente”, es decir, no fue golpeada con un arma filosa.

Dice El Diario Español, que la joven no murió ahogada. La cisterna contaba con una profundidad de agua de 90 centímetros, según mencionaron las autoridades en una rueda de prensa. Aunque el médico forense señala en el segundo dictamen que debió estar en una línea de flotación, boca abajo, pues la parte posterior de su cuerpo se muestra “obscura y deshidratada”, con respecto al análisis de la parte frontal, que se encuentra “reblandecida” por el agua. Pero no se encontró “líquido en el interior de la tráquea y de los bronquios”, de manera que el forense descarta la muerte por ahogamiento. Y apunta: “Ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua del lugar donde fue encontrado el cuerpo”.

🔴EXCLUSIVA | La autopsia independiente solicitada por la familia de Debanhi Escobar revela que la joven fue asesinada y sufrió violencia sexual 🖋 @ellenreina 🔗https://t.co/9ffj7HjUkk 🧵 1//9 ⤵️ — EL PAÍS México (@elpaismexico) May 13, 2022

El informe continua diciendo que tampoco se observa lesiones en el cuello, carótidas, ni en el hueso hioides, por lo que también descarta la muerte por asfixia o estrangulamiento. Ni obstrucción de orificios respiratorios, ni de las vías aéreas, ni de “compresión toracoabdominal, ni de enterramiento, ni de confinamiento”, por tanto, descarta también la asfixia por sofocación.

Otra de las pruebas forenses que determinan que no se cayó, además de la causa de muerte mencionada, es que no tenía ninguna fractura ni otras lesiones, además de las de la cabeza, según las radiografías que le hicieron al cadáver. Sí se observa, no obstante, la fractura de una uña —de acrílico color naranja— “en forma transversal al nivel de su parte media”.

Debanhi se encontraba descalza, con medias, y con el torso parcialmente desnudo. “Presenta blusa blanca sin mangas, deslizada hacia el cuello por fuera de la extremidad superior derecha [brazo derecho] y por el lado izquierdo, deslizada hasta la axila izquierda por dentro de la extremidad superior izquierda [brazo izquierdo]”, apunta el informe.

Un padre adolorido y ofendido

Segunda autopsia de Debanhi Escobar concluye que sufrió “una muerte violenta homicida” https://t.co/mjbbobzXVC — Revista Semana (@RevistaSemana) May 13, 2022

Precisa Semana, que según el padre de la víctima, él había pedido esta segunda evaluación el pasado 25 de abril y esperaba que los resultados se manejaran con “todo el cuidado y el debido respeto al proceso” que llevan en la investigación con su hija.

Sin embargo, Mario Escobar no se guardó la molestia de saber que los resultados de la nueva necropsia fueran filtrados y sacados a la luz pública por un medio local, contra el cual pidió abrir una investigación formal por obtener información privada.

De hecho, InfoBae, señala que el padre de Debanhi, pidió la “depuración” de las autoridades de la entidad. Por medio de un video compartido en Instagram, el papá de la joven manifestó “una profunda tristeza por lo que pasa en este país, cómo se manejan los medios de comunicación y cómo se manejan la Fiscalía”.

Aduce este medio que Mario Escobar destacó que trató de ser muy cuidadoso en que la necropsia no fuese filtrada, por ello dijo que en la Fiscalía “son unos corruptos”.

El molesto padre fue muy enfático y reiterativo en que la entidad gubernamental debe ser depurada, y así lo hizo saber de manera publica mediante un canal de YouTube que creo específicamente para enterar a la comunidad de todo el seguimiento al caso de su hija.

“Ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León”, dijo en un video difundido en su canal de YouTube. “Tienen miedo de todo el mugrero que ellos están haciendo. El fiscal reconoció que es un mugrero su necropsia, sin estudio por un posible feminicidio, ni estudios periciales de viseras, de sangre pruebas toxicológicas y periciales relativos a un estudio serie serio del cuerpo de mi hija”, agregó el padre de Debanhi en redes sociales.

Play

12 DE MAYO 2022 FILTRACIONES 2DA AUTOPSIA 2022-05-13T03:20:18Z

“No sé cuánto pagan, no sé cuánto les cobran, no sé qué está haciendo la fiscalía en que yo confié, confié en que iban a hacer las cosas bien, tuvieron miedo y les digo, a la Fiscalía de Nuevo León por eso no les creen, porque son unos corruptos”, señala Mario Escobar Salazar que también criticó la primera autopsia. “Yo quiero la verdad, y si en esa verdad tiene que caer más gente que caiga, porque estamos hartos, estamos cansados de tanta corrupción”, continuó. “Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza”, concluyó.

De acuerdo con un informe forense al que el diario español asegura haber tenido acceso, Debanhi Escobar fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir. #DebahniEscobar https://t.co/1sTBSAORil — Proceso (@proceso) May 13, 2022

Voces de protesta en contra de la fiscalía

Según una publicación de InfoBae, ante esta nueva autopsia, periodistas, políticos y usuarios de redes sociales lamentaron los nuevos detalles de la muerte de Debanhi Escobar, así como se lanzaron contra el gobierno de Nuevo León, su gobernador Samuel García y la Fiscalía.

No fue un accidente, fue feminicidio❌

La respuesta del Estado ante el feminicidio de #DebahniEscobar es ejemplo de un sistema cómplice.

Las hipótesis de la @FiscaliaNL quedan desmentidas con la segunda autopsia

¡Justicia! ✊💜https://t.co/ikpGExqVvI — Luchadoras (@LuchadorasMX) May 13, 2022

Dice que tal fue el caso de Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y Prevención Social (STPS) y militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien repudió los detalles de la nueva autopsia.

“Malditos. Mil veces, malditos”, escribió el exfuncionario público a través de su cuenta oficial de Twitter.

Quienes se le sumaron fueron los periodistas Georgina González Toussaint, Jorge Cárdenas y Héctor de Mauleón, mismo que criticaron el actuar de la Fiscalía de Nuevo León.

“Debanhi fue abusada sexualmente y asesinada, revela la segunda autopsia. Se descarta muerte por accidente. En ridículo queda la fiscalía de Nuevo León”, mencionó Jorge Cárdenas.

“Accidente! Qué poca madr* de la fiscalía! #Debanhi fue violentada y asesinada! Miserables, ¡renuncien!”, sentenció González Toussaint.

Accidente! Qué poca madre de la fiscalía! #Debanhi fue violentada y asesinada! Miserables, renuncien! — Georgina González Toussaint (@Geo_Gonzalez) May 13, 2022

“La violaron y la mataron a golpes antes de echarla en el tanque de agua. ¿Y otra vez no pasará nada, ⁦@samuel_garcias? La autopsia de Debanhi Escobar revela que fue asesinada y sufrió violencia sexual”, aseveró De Muleón.

La violaron y la mataron a golpes antes de echarla en el tanque de agua.

¿Y otra vez no pasará nada, ⁦@samuel_garcias⁩?

👇

La autopsia de Debanhi Escobar revela que fue asesinada y sufrió violencia sexual. https://t.co/tByuKsC7ve — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) May 13, 2022

Finalmente, información de último momento, señala que Mario Escobar se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo viernes 13 de mayo en Nuevo León, con el fin de solicitarle ayuda para esclarecer el caso de la muerte de su hija Debanhi.

“Hasta hace rato me acaban de confirman que va a haber un primer acercamiento mañana a las 7:00 de la mañana”, dijo el padre.

LEER MÁS: ¿Cómo “suena” un agujero negro?: la NASA comparte sonido