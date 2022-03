Empleada de guardería acusada de agredir a niña de cuatro años [VIDEO]

En los últimos días se conoció de un reciente caso de agresión infantil a una menor de edad de cuatro años en un jardín infantil ubicado en Arkansas, Estados Unidos. Por medio de una grabación, una de las empleadas de la guardería quedó captada en el momento en que agrede a la niña, accionarial por la cual está siendo acusada por la madre de familia de la menor, de agresión.

El caso ocurrió el pasado 11 de febrero del presente año, en las instalaciones de la guardería KidSpot Learning Center a la que la madre enviaba todos los días a su hija, para que la cuidaran y pudiera interactuar y desarrollarse con otros niños de su misma edad.

Este mismo día, la cuidadora de los niños, identificada como DayDreana Fowler se comunicó con la madre de la pequeña, de quien no se conoce su nombre, para hablar del comportamiento de su hija. Ese 11 de febrero fue el último que la niña asistía a la guardería porque iba a cambiarse a otro jardín infantil.

La maestra al comunicarse con Angela Artis, como fue identificada la madre de la niña, le dijo que la menor había estado comportándose de manera mal, y que se “se había vuelto loca” y que constantemente agredía a sus compañeros y le lanzaba objetos en la cabeza, de acuerdo a un informe policial del Departamento de Policía de Jonesboro.

“Fowler me dijo que mi hija estaba teniendo un día realmente horrible. Le arrojó dos zapatos a dos niños, los golpeó en la cabeza y le arrojó una silla. Eso fue alarma para que fuera a la escuela a ver lo que estaba sucediendo”, dijo Angela Artis a KAIT, en declaraciones citadas por ViveUSA.

Tras conocer el comportamiento de su hija, la madre decidió hablar con la pequeña y preguntarle qué había sucedido, en ese momento, cuenta Artis que la niña solo lloraba, por lo que pidió ver las imágenes de videovigilancia del aula de clases.

Para su sorpresa, en las imágenes, pudo ver como la maestra empujaba en numerosas ocasiones a su hija al suelo. El actuar de la maestra fue catalogado por el supervisor de la guardería como “un comportamiento cuestionable de la maestra”. Tras ver lo sucedido e indignada por la situación, decidió iniciar una batalla judicial en contra de la empleada ante el departamento de servicios humanos del estado. Según los informes, Fowler está siendo acusada de un delito menor de tercer grado.

La madre de la menor acudió a una estación de noticias local para exponer el caso y así obtener respuesta ante lo sucedido. “Estoy luchando mucho para obtener justicia para mi hija de cuatro años. Mi bebé”, expresó Angela Artis a KAIT Region News.

¿Qué se ve en las imágenes?

El video obtenido por NBC News, se ve como la maestra esta sentada en frente de una de las mesas en el aula de clases, con su teléfono celular en las manos, cuando la niña se acerca hacia ella en varias ocasiones, es allí, cuando la cuidadora, la empuja cada vez que la pequeña intenta acercase hacia ella.

Pasado unos minutos del video, la niña de cuatro años toma una silla y la lanza hacia DayDreana Fowler, allí la mujer jalonea y levanta del brazo con violencia a la menor de edad y la saca del salón. Todo esto ocurre, ante los ojos de otra maestra cuidadora, que no interviene en absoluto.





Ante lo acontecido, Fowler aseguró que ella nunca agredió a la niña. “Seguía arremetiendo contra mí y no recuerdo haberla empujado ni tocado, estaba tratando de evitar que me golpeara”, aseguró Fowler en declaraciones citadas por NBC News.

Ante las acusaciones, la maestra fue despedida, y la escuela dijo haberse puesto en contacto con la Oficina para denunciar Abusos Infantiles. Esto para Angela Artis, no fue suficiente, y en declaraciones a medios locales dijo:

“Me gustaría que todos rindieran cuentas por lo que hicieron y no hicieron. Es necesario que haya más auditorías, inspecciones, investigaciones y visitas de control en estas instalaciones. No solo KidSPOT, sino todas las instalaciones. Los padres confían en que estos maestros están cuidando y brindando un ambiente seguro”.

Así mismo, la institución escolar emitió un comunicado pronunciando sobre el caso, en el que dijo:

“KidSPOT Learning Center toma muy en serio la confianza que los padres y tutores depositan en nosotros para proporcionar un entorno seguro y próspero para todos los niños que participan en nuestros programas. En este sentido, KidSPOT toma todas las medidas necesarias para contratar personal altamente calificado. Al enterarse de las acusaciones en torno a un incidente que ocurrió el 11 de febrero de 2022, KidSPOT contactó inmediatamente a la línea directa de abuso infantil. KidSPOT fue informado de que el incidente fue no es un evento reportable. Sin embargo, según nuestra propia investigación, KidSPOT canceló el empleado sujeto. Posteriormente, KidSPOT se enteró de que un segundo empleado fue denunciado a la línea directa de abuso infantil. Sobre el mismo incidente, y que actualmente se está llevando a cabo una investigación. Soportes KidSPOT listo y dispuesto a ayudar con cualquier y todas las investigaciones relacionadas realizadas por el Arkansas Departamento de Servicios Humanos, División de Servicios para Niños y Familias, y cualquier otro agencia investigadora. Debido a las leyes de confidencialidad estatales y federales, KidSPOT no tiene permitido ofrecer cualquier respuesta adicional en este momento.

Por su parte, el Departamento de Servicios Humanos (DHS) intervino en el caso e indicó que se investigaba si había causal para un caso de abuso y negligencia. Además, un portavoz indicó a medios locales que no se puede confirmar si la maestra está en el registro de maltrato, al que tienen acceso posibles empleadores, ya que se trata de una investigación confidencial porque hay una menor de edad de por medio.

Gavin Lesnick, director de información pública del DHS de Arkansas, dijo que “las investigaciones de maltrato infantil son confidenciales por ley, y los controles del registro están disponibles solo para ciertas personas según la ley de Arkansas, incluidas las entidades de protección infantil, los empleadores y las agencias de licencias”

“DHS me dijo que se fundaron para causar abuso y negligencia. Fueron fundados y esa documentación se está enviando a Little Rock de su parte para que se ingrese en su sistema”, afirmó por su parte Artis a Region 8 News.

La maestra tiene una audiencia fijada ante la corte por cargo de agresión, y se desconoce si tiene un abogado que la represente. Asimismo, varios medios intentaron comunicase con ella, pero no obtuvieron respuesta. Por su parte la madre de la niña aseguró que estaría presente en la audiencia para asegurarse de qué rinda cuentas.

Finalmente, en cuanto la la pequeña de cuatro años, su madre dijo que dijo que ha presentado comportamientos de miedo. “Las primeras semanas lloró mucho por la noche. Rezo para que mi familia no sea objeto de represalias en esta comunidad por hablar, abogar no solo por mi hija, sino por los demás niños”, dijo Artis en declaraciones obtenidas por Telemundo.

