El asesino de John Lennon revela los motivos por los que lo mató

Mark David Chapman disparó y mató a John Lennon el 8 de diciembre de 1980 justo en la entrada del edificio Dakota donde Lennon vivía en Manhattan. Chapman había volado desde Hawai, donde había estado viviendo con su esposa tramando un plan para matar a Lennon.

Según el sitio web History, Chapman estuvo esperando afuera del edificio Dakota durante horas, incluso consiguiendo el autógrafo de Lennon antes de dispararle al ex Beatle cinco veces a quemarropa con un rifle calibre 38. Después de asesinarlo, se quedó parado y no opuso resistencia al ser detenido.

The Guardian reprodució el relato del asesinato que cometió Chapman que contó él mimso: “Recuerdo haber pensado, ‘Oye, ya tienes el álbum. Mira esto, él lo firmó, solo vete a casa’. Pero no había forma de que me fuera a casa”. No se iba a ir porque “una vocecita” lo instó a seguir, informó The New York Times en 2000.

Chapman dijo que “una pequeña voz” le dijo: “Simplemente hazlo”

En 2000, Chapman tuvo su primera audiencia de libertad condicional después de ser sentenciado de 20 años a cadena perpetua por el asesinato del músico de 40 años. Según extractos de esa entrevista publicados en The New York Times, le dijo a la junta de libertad condicional que había sentido el impulso de matar a Lennon varios meses atrás.

Dijo que la idea de matar a Lennon surgió un día cuando estaba en una biblioteca:

“Estaba en la biblioteca… y vi en un libro fotografías de Lennon frente a su residencia, el Dakota. Yo estaba lleno de ira y resentimiento. Me encargué de juzgarlo falsamente y puse toda mi ira contra él.”

Chapman le dijo a la junta de libertad condicional en 2000: “Me sentía como si no valiera nada, y tal vez la raíz sea un problema de autoestima. Me sentía como si yo no fuera nada, y sentí que si le disparaba, me convertiría en algo, lo cual no es cierto en absoluto”, según explica The New York Times.

En 2010, Chapman tuvo otra audiencia de la junta de libertad condicional. Según The Guardian, ese año dijo: “Sentí que al matar a John Lennon me convertiría en alguien, y en lugar de eso me convertí en un asesino, y los asesinos no son alguien”.

The Guardian informó que habría matado a una celebridad diferente si no hubiera podido llegar a Lennon, pero el músico “me parecía más accesible” ya que su apartamento no estaba tan ‘enclaustrado’ como el de otras celebridades”, dijo Chapman.

“Si no fuera Lennon, podría haber sido otra persona”, dijo.

En la audiencia de libertad condicional de Chapman en 2020, dijo que mató a Lennon por “gloria” y “celos”

En la transcripción de la audiencia de libertad condicional más reciente de Chapman, la junta le pidió nuevamente que hablara sobre las razones por las que mató a Lennon.

Esta vez, Chapman dijo: “Fue sólo gloria propia, punto. No fue nada más que eso. Todo se redujo a eso… Obviamente había cierta confusión allí, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mal y lo hice por la gloria. Una palabra, sólo gloria. Eso es.”

También aludió nuevamente a ver a Lennon en un libro en una biblioteca y sentirse celoso. Chapman dijo que vio fotos de Lennon en su apartamento y lo consideró un “falso”. Le dijo a la junta de libertad condicional:

“En ese momento pensé que él tenía mucho dinero y que vivía en un hermoso apartamento. (…) Me enojó y me puso celoso en comparación con la forma en que yo vivía en ese momento. Había celos allí.”