Danny Schneider Jr fue asesinado a los 22 años en 1999: ¿quién lo mató?

Danny Schneider Jr., la víctima de asesinato del que habla el documental The Pharmacist, tenía solo 22 años cuando lo mataron a tiros durante un negocio de drogas en una parroquia de Nueva Orleans en 1999. Su padre, Dan Schneider, se propuso como misión encontrar al asesino de su hijo.

La búsqueda fue difícil. El Lower 9th Ward, donde Danny Jr. fue asesinado, era un área peligrosa. Habitualmente, los residentes y los testigos se negaban a hablar con la policía por temor a represalias. Una recompensa de $ 10,000 ofrecida por la familia de Danny Jr. fue el punto de inflexión que hizo que Jeffery Hall de Nueva Orleans, de 15 años, se presentara. Sin embargo, Hall fue en realidad el asesino de Danny Schneider Jr.

La historia de Danny Jr. se cuenta en una serie de cuatro partes de Netflix, The Pharmacist, centrada en su padre. Dan Schneider ayudó a resolver el asesinato de su hijo y desenmascaró a una notoria doctora de una fábrica de pastillas, la Dra. Jacqueline Cleggett. Lea más sobre él aquí y más sobre la médico aquí.

Esto es lo que necesita saber:

1. Danny Jr. estudiaba dibujo en la universidad y tenía una novia estable cuando murió a los 22 años

Danny Schneider Jr. era estudiante en Nunez Community College en el momento de su muerte, según The Times-Picayune. Estaba estudiando dibujo. También trabajaba en Pizza Hut y repartía pizzas por las noches. Schneider tenía una novia, Brynn, con quien planeaba casarse, le dijo su padre al periódico. Su madre, Annie Schneider, dijo en la serie de Netflix que él iba y venía a la Universidad del Sur de Mississippi todos los fines de semana para visitarla. Conducía para visitar a su amada en su Ford Ranger, que compró nuevo, dijo Dan Schneider en el programa.

Al mismo tiempo, Danny Jr. estaba teniendo problemas que ocultó a su familia.

“Creo que Danny estaba luchando con qué hacer consigo mismo”, dijo su hermana, Kristi Schneider, en el programa.

Su novia, Brynn, escribió un tributo a Danny Jr., que se publicó en Find a Grave.

“Tu hermoso espíritu y amor eterno permanecerán para siempre en mi corazón”, decía el tributo. “Danny, siempre recordaré y apreciaré el amor que compartimos. Nunca te olvidaré”.

Daniel Jason “Lil Danny” Schneider nació el 27 de septiembre de 1976 y murió el 14 de abril de 1999. Tenía una hermana menor, Kristi Schneider, que tenía 18 años cuando perdió a su hermano mayor.

2. Los padres de Danny Jr. no sabían que era adicto a las drogas

Los padres de Danny Schneider Jr. se sorprendieron al enterarse de la muerte de su hijo, pero lucharon aún más con las circunstancias que rodearon su asesinato.

Alrededor de las 2 AM del 14 de abril de 1999, los agentes del sheriff tocaron la puerta de la casa de la familia de Dan Schneider, según informó The Times-Picayune. Dijeron que su hijo de 22 años, Danny Jr., recibió un disparo en la cabeza mientras estaba sentado en su camioneta en Lower 9th Ward. Tenía dinero en efectivo arrugado en la mano y la policía creía que estaba tratando de comprar crack. Dan Schneider y su esposa, Annie, no creyeron la noticia. Dijeron que su hijo solo estaba estudiando con un amigo esa noche y que estaba durmiendo en su habitación de arriba. Su hija de 18 años, Kristi, corrió a su habitación para comprobarlo.

“¡Él no está en su habitación, papá!”, dijo ella gritando.

Sus familiares recordaron la noche en la serie de Netflix. Se fue temprano en la noche, diciendo que iba a la casa de su amigo a estudiar.

“Él dijo: ‘Os amo’, y se fue”, dijo su madre, Annie Schneider. “Él dijo: ‘Volveré pronto’”.

Sus padres no sabían que estaba luchando contra la adicción a las drogas, aunque hubo algunas señales de advertencia que notaron retrospectivamente.

“Algunas personas dirían que habíia señales de advertencia, pero no lo vimos en ese momento”, dijo.

La familia vivía una vida feliz y normal. Danny Schneider Jr. nació en 1976, un año después de que Dan Schneider se convirtiera en farmacéutico, y su hermana, Kristi Schneider, nació en 1980.

“Vivíamos la vida perfecta”, dijo Annie Schneider en el programa. “No queríamos nada más. Lo teníamos todo.”

Schneider diseñó su casa con techos abovedados de 17 pies. Todos los años ponían un árbol de Navidad que llenaba el espacio e invitaban al vecindario a decorarlo, según The Times-Picayune. Por dinero extra, Schneider obtuvo una licencia de bienes raíces y él y Annie abrieron un antiguo puesto de bolas de nieve.

“Tuvimos una vida muy feliz juntos”, dijo Schneider a Lipinski. “Entonces sucedió la pesadilla”.

3. Poco antes de su muerte, Danny Jr. dijo que quería ayudar a los niños a mantenerse alejados de las drogas

Solo unos días antes de que Danny Jr. fuera asesinado durante un negocio de drogas, les dijo a sus padres que quería convencer a los niños de que nunca probaran las drogas, informó The Times-Picayune. Su familia no sabía que estaba luchando contra la adicción.

“Y, sin embargo, hubo señales de advertencia”, escribió el periodista Jed Lipinski. “Las calificaciones de Danny habían bajado ese invierno y había dejado algunas clases. Días antes de que lo mataran, entró en la habitación de su padre y anunció su deseo de disuadir a los niños de probar las drogas. Schneider interpretó que esto significaba que su hijo estaba libre de drogas. Ahora lo ve como un grito de ayuda”.

Daniel Schneider no tenía planes de convertirse en investigador criminal. Pero cuando su hijo fue asesinado y la policía no hizo ningún arresto, tomó el asunto en sus propias manos.

“Como la mayoría de la gente, cuando asesinaron a mi hijo, esperaba que la policía hiciera su trabajo”, dijo en una entrevista con WDSU en Nueva Orleans. “Pero en realidad no funcionó de esa manera”.

Mientras Schneider estaba de duelo por la pérdida de su hijo, temía que otros padres tuvieran que enfrentar un dolor similar si el asesino de su hijo permanecía en las calles.

“No podía soportar pensar que no solo el asesino)de mi hijo se saldría con la suya, sino que podría volver a matar”.

Si bien Schneider estaba preocupado por la forma en que la policía manejó la investigación sobre la muerte de su hijo, dijo que su trabajo no es posible sin que el público brinde información en los casos penales. Dijo que tiene compasión por la policía y sabe que tienen un trabajo difícil.

“No estaba contento con el trabajo que hizo la policía, pero tengo algo de compasión por ellos”, dijo Schneider. “Tienen un gran trabajo y sin la ayuda de la comunidad, no vamos a reducir estos asesinatos y robos de autos, así que levántense”.

4. Danny Schneider Jr. era una persona ‘compasiva’ y un ‘pacifista’

Aunque Dan Schneider admitió que tenía conceptos erróneos sobre la adicción a las drogas antes de la muerte de su hijo. Dijo que todo cambió cuando supo que su hijo había muerto como resultado de la adicción a las drogas. The Times-Picayune informó que cuando escuchó acerca de tres jóvenes que fueron asesinados a tiros mientras intentaban comprar drogas en el mismo vecindario donde mataron a su hijo, pensó en privado que las víctimas deberían haberlo sabido mejor, aunque simpatizaba con sus familias. La muerte de su hijo cambió su percepción y le hizo darse cuenta de que las drogas roban muchos aspectos de la vida de una persona antes de llevarla a la muerte.

Danny Jr., dijo en una declaración escrita después de su muerte, era “educado, amable y compasivo”. No tenía antecedentes penales. Lo describió en la serie de Netflix como “pacifista”.

Su hermana, Kristi Schneider, dijo que su hermano era una persona que agradaba a muchas chicas. Sus amigos estaban enamorados de él, dijo en el programa de Netflix.

Su familia no tenía idea de que estaba luchando contra la adicción, aunque todavía vivía en casa.

“Estaba comprando crack en 9th Ward”, reflexionó su padre, Dan Schneider, en la serie de Netflix. “No podía creerlo”.

5. El primer testigo que se presentó en la muerte de Danny Schneider fue un adolescente de 15 años

En el distrito 9, pocos testigos se presentaban cuando se cometían delitos. La mentalidad era “no soplones”, dijo un residente en el programa de Netflix. Era arriesgado para Dan Schneider inspeccionar el área, dijo la policía en la serie.

Sin embargo, los testigos comenzaron a presentarse después de que la familia reuniera $10,000 en dinero de recompensa. Un adolescente de 15 años, Jeffery Hall, le dijo a la policía que fue testigo del asesinato e identificó al tirador como un hombre llamado “Scar Face”. Sin embargo, cuando la policía fue a buscar al sospechoso, se enteraron de que estaba en la cárcel en ese momento. Fue un golpe para la familia, dijeron en el programa. Pero la investigación continuó.

Hall, que vivía en Lower 9th Ward, fue identificado como el asesino de Danny Schneider Jr. Le había vendido drogas a Schneider en el pasado y se presentó como testigo afirmando que vio al tirador. Hall fue identificado más tarde por otro testigo como el sospechoso.

Un amigo de Danny Jr., Randy Applequist, le escribió un poema después de su muerte, que publicó en Find a Grave.

Decía:

ON THE DAY OF COLUMBINE

I LOST A DEAR FRIEND OF MINE

THE MOON WAS SHINING WITH A SHARPNESS

THEN A BULLET SHATTERED THE DARKNESS

HE WAS GUNNED DOWN IN THE NINE

MY FRIEND WAS GONE LONG BEFORE HIS TIME

HE WAS FOUND IN HIS RANGER

INSIDE ME IT BREED SUCH ANGER

HE LOVED THAT TRUCK IT WAS HIS TOY

WHY OH WHY DID SOMEONE KILL MY BOY

HE WAS HUNCHED OVER HIS WALLET ON THE SEAT

NOW SOMEONE HAS A MURDER WRAP TO BEAT

TO ME HE WAS LIKE A BIG BROTHER

HE WAS LOVED SO MUCH BY HIS FATHER AND MOTHER

HIS GIRLFRIEND WAS BEAUTIFUL HER NAME WAS BRYNNE

SUCH A SHAME SHE WILL NEVER SEE HIM AGAIN

HE WAS QUIET AND STAYED TO HIMSELF

BUT WAS ALWAYS THERE IF SOMEONE NEEDED HELP

I CANT BELIVE ITS BEEN SO LONG

HIS UNTIMELY DEATH WAS JUST WRONG

SO YOUNG OF A MAN HE WAS JUST 22

THINKING OF HIM I GET SAD AND BLUE

THIS IS REAL IT IS NOT A PLOY

STILL SHED A TEAR WHEN I HEAR OH DANNY BOY

Danny Schneider Jr. está enterrado en Saint Bernard Memorial Gardens.