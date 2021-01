Hombre de Pensilvania mata a su esposa con un atizador de chimenea por serle infiel

Un hombre de Pensilvania ha sido acusado de homicidio criminal después de que confesó haber golpeado a su esposa hasta matarla, con un atizador de chimenea, luego de una discusión por infidelidad, según reportaron las autoridades.

Daniel Barrett, de 40 años, se entregó a la comisaría de policía del municipio de Plymouth el lunes 11 de enero y le dijo a los agentes que había matado dos días antes a su esposa, la veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Mary Barrett.

WNEP informó que el incidente ocurrió después de que Barrett acusó a su esposa de engañarlo durante una pelea, dijo a los investigadores. Su esposa admitió que había estado “pasando tiempo” con otra persona.

El sujeto manifestó que luego de oír eso, golpeó y derribó a su mujer. El medio informó que cuando los oficiales fueron a la casa de Barrett, encontraron un rastro de sangre hasta el sótano donde se encontró el cuerpo de Mary Barrett.

Barrett está detenido en el Centro Correccional del Condado de Luzerne, sin derecho a fianza, por un cargo de homicidio criminal. Su audiencia preliminar se fijó para el 20 de enero, informó Citizens ’Voice.

Barrett le dijo a los oficiales que se desmayó cuando golpeó a su esposa con un atizador de chimenea, con el que se remueven las brasas, y luego la apuñaló

Barrett fue a la estación de policía alrededor de las 5 p.m. el lunes y documentos judiciales indicaron que parecía “sensible y emocionado” cuando confesó el crimen, según Fox56. La policía fue a la casa de la pareja en la cuadra 100 de Gaylord Avenue, donde encontraron a Mary Barrett “tirada en el suelo cubierta de sangre, con un agujero en el cráneo”, describió el medio, citando documentos judiciales.

Barrett les dijo a los oficiales de policía que no podía recordar gran parte del incidente porque se desmayó. Dijo que de repente estaba sosteniendo las pinzas de chimenea y golpeando a su esposa con ellas. Dijo que después de golpearla, agarró un cuchillo y la apuñaló por la espalda, informó WNEP.

Las autoridades informaron que Barrett confesó que se estaba echando agua en la cara cuando escuchó a su esposa hacer ruidos, escribió Fox56. Dijo a los investigadores que la arrastró hasta el sótano donde la dejó. Según el medio, solo regresó al día siguiente para cubrir el cuerpo con una sábana.

Mary Barrett fue madre y veterana de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en 3 períodos de servicio

El medio local Citizens ’Voice informó que Daniel y Mary Barrett se casaron en mayo de 2015. Mary Susan Barrett también era madre y tenía una hija de 14 años de una relación anterior, informó Fox56.

Mary Barrett sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante unos 20 años, cumpliendo tres períodos de servicio en Irak y Afganistán antes de retirarse en 2014, escribió Citizens ’Voice.

Cuando se retiró de la Fuerza Aérea, la mujer se mudó a Plymouth y comenzó a trabajar para el distrito de Plymouth como secretaria. Uno de sus vecinos la recordaba como una orgullosa veterana del ejército, una madre cariñosa y dedicada y una vecina amigable, según el medio local.

Un vecino habló con WNEP y dijo que todas las mañanas veía a Mary Barrett abriendo las cortinas frente a una vidriera en la residencia Barrett. Le dijo al medio que cuando no la vio haciendo eso el fin de semana, le preocupaba que algo estuviera mal.

Los Veteranos de Guerras Extranjeras, Post 1425, en Plymouth, donde Mary Barrett se desempeñó como vicepresidenta senior, escribieron en Facebook: “Ella fue una verdadera patriota que sirvió a su país en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No había nada que Mary no hiciera por sus amigos y familiares y nada que no pudiera lograr con su actitud positiva. Ella será profundamente extrañada pero NUNCA olvidada. Descansa tranquila Mary hasta que nos volvamos a encontrar”.

Esta es la versión original de Heavy.