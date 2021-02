¿Dani Alves se mantendrá en los planes de Hernán Crespo en São Paulo?

El entrenador argentino Hernán Crespo finalmente llegó a São Paulo y comenzó dar sus primeras indicaciones a los medios. El argentino advirtió este miércoles en su presentación como nuevo técnico del tricolor paulista dijo que todos tendrán que ganarse el derecho de estar en el equipo.

Entre esos a quienes se refería era el capitán Dani Alves. Este estaba con un futuro lleno de mucha incertidumbre después de estar peleado con los medios y algunos grupos de hinchas durante la temporada. Tanto fue que se especulaba que se iba a marchar.

“Sao Paulo tiene que jugar, tiene que competir, intentar ganar los torneos, siempre jugando de una misma forma”, dijo el exgoleador de la selección argentina.

“Voy a respetar el fútbol que me gusta, que me apasiona, ser protagonistas, ir a buscar el arco rival, tener ocasiones de gol y que me pateen poco al arco”, ubicó.

“El gran desafío es que Sao Paulo vuelva a estar en el lugar que le pertenece”, apuntó el extécnico de Defensa y Justicia, con el que ganó la pasada edición de la Copa Sudamericana.

El técnico, que firmó por dos años con Sao Paulo, evitó hablar de manera profunda sobre la continuidad de tres de los futbolistas más experimentados del vestuario. Además de Dani Alves, también se cuestiona la continuidad de jugadores experimentados como Hernanes y el español Juanfran.

“Dani Alves también puede aprender y seguir creciendo, no desde la arrogancia, sino desde lo simple de que en la vida uno nunca deja de aprender. Eso para mí es fundamental”, indicó.

“No me parecería correcto tomar una decisión y hacerla pública hoy, por respeto al equipo. Cualquier cosa que diga puede desequilibrar,” afirmó.

Asimismo, dijo que trabaja para asumir “lo antes posible” el banquillo del conjunto paulista. Se habla de que comenzaría para el comienzo del Paulistão, aunque no dio una fecha exacta para su debut. Crespo dijo que ha visto a jugadores “con fuego en los ojos y ganas de hacer cosas buenas” pero a la misma vez no quiere “perder la esencia”. Eso el técnico dijo que es algo que ha mantenido intacto desde su etapa como jugador.

“Como jugador, tuve la posibilidad de jugar con Kaká, Drogba, Shevchenko, Vieri, Robben, Ibra, Adriano, todos tenían características diferentes y, a veces, yo modificaba mi manera de jugar. Lo que no perdía era una cosa, hacer goles. No perdía quien era, seguí siendo el mismo jugador: Crespo”, finalizó.

