Dos presos de Florida concibieron un bebé sin contacto físico

Un hecho bastante particular ha llamado la atención de muchas personas, pues la historia de Daisy Link y Joan Depaz, es bastante difícil de creer.

Se trata de dos presos de la cárcel Centro Correccional Turner Guilford Knight en el condado de Miami-Dade, Florida, quienes fueron arrestados por cargos de asesinato separados, quienes lograron concebir a una niña sin haberse conocido físicamente.

De acuerdo con información de los medios locales, Daisy Link, de 29 años, acusada de asesinato en segundo grado, y Joan Depaz de 24 años de edad, mantenían una relación, a través de los conductos de ventilación de sus celdas, y debido a su constante comunicación, comenzaron una relación formal donde se enviaban notas y fotos en papel.

Según el medio Caracol, Joan Depaz le dijo a Daisy Link, que siempre quiso tener un bebé, y fue a partir de allí, que ambos comenzaron un plan para poder tener ese bebé que tanto deseaban. El plan, fue enviar el semen del hombre a través de los conductos de ventilación.

People informó que loss reclusos aseguraron que utilizaron las sábanas de la cama para hacer una línea entre sus dos respiraderos, el cual usaron para pasar el semen de Joan Depaz, envuelto en film transparente a Daisy Link en su celda.

La historia de cómo Daisy Link y Joan Depaz, ambos acusados de asesinato y detenidos en el mismo centro penitenciario de… Publicado por Noticiero Venevision en Lunes, 2 de diciembre de 2024

“Él lo enrollaba como si fuera un cigarrillo y lo conectaba a la línea que teníamos en el respiradero y yo lo pasaba”, dijo Daisy Link. “Desde allí, lo coloqué dentro de, ya sabes, los aplicadores para infecciones por hongos. Lo coloqué dentro de allí y luego, desde allí, sí, lo administré”.

Luego de varios intentos, finalmente Daisy Link quedó embarazada. “No puedo creer que haya funcionado. Creo que todo sucedió por una razón”, dijo Daisy Link, quien llamó a su bebé un “un bebé milagroso”. Asimismo, Daisy Link dijo que nunca conoció al padre de su hijo. Tras el análisis de ADN, los resultados confirmaron que Joan Depaz era el padre.

🤨 MEDIO RARO Una historia curiosa desde Florida: Daisy Link, una interna de 29 años, afirmó haber quedado embarazada… Publicado por Que Pasa Jujuy en Martes, 10 de diciembre de 2024

El Dr. Fernando Akerman, director médico del Centro de Fertilidad de Miami, dijo que las probabilidades de un embarazo exitoso eran escasas, pero no imposibles. “Estimamos que probablemente sus probabilidades eran menos del cinco por ciento, pero eso no quiere decir que las probabilidades fueran cero. Así que este es absolutamente un caso extremadamente inusual. Hasta donde yo sé, nunca he escuchado ni leído nada como esto”.

Finalmente, pasado los meses, la bebé nació el 19 de junio en el Jackson Memorial Hospital, ahora tiene cinco meses de vida y según el medio Independet, vive con la madre de Joan Depaz.

