Cupones para alimentos (SNAP) empezará a dar hasta $586: ¿Cuándo?

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, comúnmente conocido como USDA, ha anunciado que habrá nuevos pagos SNAP en marzo. Los pagos actualizados, por un valor de hasta $586, se distribuirán a familias elegibles de bajos ingresos a partir del 1 de marzo.

Los residentes de Alaska pueden recibir un pago de marzo de hasta $586 por 1 persona, mientras que aquellos en Hawaii, Guam y las Islas Vírgenes de EE.UU. podrían recibir hasta $376.

Los 48 estados contiguos compartirán el pago máximo de SNAP por valor de $292 para 1 persona hasta el 30 de septiembre de 2025.

El USDA afirma que algunos estados emitirán todos los pagos de SNAP el 1 de marzo de 2025. Sin embargo, otros no recibirán sus cupones para alimentos hasta el 28 de marzo de 2025. Esto se debe a que sus estados emiten pagos durante 4 semanas. Por ejemplo, esto sucede en Florida y Texas.

Calendario de pagos de SNAP de marzo

Algunos estados como Alabama, Arkansas, Maryland, Minnesota y Mississippi no comenzarán a recargar las tarjetas SNAP EBT hasta el 4 de marzo de 2025. Sin embargo, muchos otros estados emitirán cupones de alimentos a partir del 1 de marzo.

Verifique los montos de pago a continuación

El monto del beneficio SNAP depende de los ingresos, gastos y tamaño del hogar. Los hogares deben pasar pruebas de ingresos y activos para calificar.

Para calcular el beneficio:

El ingreso mensual bruto debe ser igual o inferior al 130% del umbral de pobreza (para una familia de 3 personas, $2798/mes para el año fiscal 2025).

El ingreso neto (después de las deducciones) debe ser igual o inferior al 100% del umbral de pobreza.

Los activos deben ser inferiores a 2750 o 4250 si es miembro anciano o discapacitado).

