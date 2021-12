Ver la cuenta regresiva de la víspera de Año Nuevo 2022: los mejores cronómetros

Mientras se prepara para el Año Nuevo y da la bienvenida al 2022 (mientras despide bien merecido del 2021), querrá ver un reloj de la cuenta regresiva que cuenta hasta la medianoche, sin importar en qué zona horaria se encuentre. Estos serán útiles cuando esté celebrando la víspera de Año Nuevo y necesite un temporizador que le indique exactamente cuándo comienza el 2022. A continuación se muestra un resumen de los temporizadores de cuenta regresiva para el Año Nuevo que puede usar esta noche.

Temporizadores y relojes de cuenta regresiva para la víspera de Año Nuevo 2021-2022





Play



New Year 2022 Countdown Live – ALL TIME ZONES Celebrate the new year with a live countdown to 2022 that updates for every timezone in the world. Join the live stream as we watch each timer count down, and prepare to see fireworks in the sky. Discord: discord.gg/u7DFe2rp4n​ Twitter: twitter.com/officialflaretv Subscribe: youtube.com/c/flaretv?sub_confirmation=1 Stream schedule (first timezone to last): Kiritimati, Chatham Island, Auckland, Anadyr, Melbourne,… 2021-12-29T08:48:31Z

Flare TV tiene un video arriba que muestra las cuentas regresivas para todas las diferentes zonas horarias del mundo, y cambiará automáticamente para mostrar su zona horaria particular cuando se acerque la hora. Tiene cuentas regresivas para muchos lugares, incluidos Los Ángeles, Anchorage, Londres, Moscú, Melbourne y más. Para ver la cuenta regresiva de su zona horaria, únase a la transmisión antes de la medianoche en su hora local. El temporizador cambiará para coincidir con cada zona horaria.

Notas de Flare TV: “Programación de transmisiones (de la primera a la última zona horaria): Kiritimati, Chatham Island, Auckland, Anadyr, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Darwin, Tokio, Eucla, Filipinas, Yakarta, Yangon, Dhaka, Katmandú, India, Tashkent, Kabul , Dubai, Teherán, Moscú, El Cairo, Hora de Europa Central (CET), Londres, Praia, King Edward Point, Buenos Aires, St. John’s, Caracas, Nueva York, Hora estándar central (CST), Calgary, Los Ángeles, Anchorage, Taiohae, Honolulu, Alofi, Baker Island”.

Si desea otras opciones para temporizadores específicos de zona horaria, hay un número disponible para diferentes partes del país. Primero, aquí hay dos temporizadores de cuenta regresiva que detectan su ubicación y configuran el temporizador para su zona horaria. El video a continuación de Logo Blocks 2 muestra cuentas regresivas de diferentes lugares del mundo, incluidos Nueva York, Londres y Filipinas.





Play



NEW YEARS 2022 COUNTDOWN LIVE🔴 24/7 ~ New York, London, Philippines & Less Than 6 Days For more Streams / Videos, Make sure to subscribe, like, and put on notifications! Help me reach 200k subcribers: youtube.com/c/logoblocks Get Logo Blocks 2 to 10k Subscribers: youtube.com/c/logoblocks2 Support the channel and get awesome perks! youtube.com/c/logoblocks/join Social Media: ► Instagram: instagram.com/logoblocks/ ► Twitter: twitter.com/logoblocksyt ► Join The Discord server: discord.gg/UBDQpQG Welcome to Logo blocks! If… 2021-12-25T14:21:44Z

Este próximo video también incluye cuentas regresivas para diferentes ubicaciones que puede ver todas a la vez, incluidas Texas, Washington D.C., Nueva York, California, Londres, Manila y Tokio/Seúl.





Play



New Year Countdown 2022 🎉 Happy New Year Song ✨ Happy New Year 2022 New Year Countdown 2022 🎉 Happy New Year Song ✨ Happy New Year 2022 New Year Countdown 2022 🎉 Happy New Year Song ✨ Happy New Year 2022 New Year Countdown 2022 🎉 Happy New Year Song ✨ Happy New Year 2022 happy new year,happy new year song,happy new year 2022,new year 2022,countdown 2022,new year… 2021-12-28T09:45:54Z

Para ir directamente a la cuenta regresiva de su ciudad, visite Hora y fecha aquí e ingrese la ciudad de interés.

Este primer temporizador de cuenta regresiva de Hora y fecha detecta automáticamente su ubicación. También puede visitar un mapa aquí y crear una cuenta regresiva para el Año Nuevo. según su ubicación en el mapa.

A continuación se muestran algunas cuentas regresivas para zonas horarias específicas.

Zona horaria del este

Esta cuenta regresiva es para Nueva York (zona horaria del este) También puede ver una cuenta regresiva de la zona horaria del este en el video a continuación .





Play



NEW YEARS 2022 LIVE COUNTDOWN LIVE🔴 (EST TIMEZONE) For more Streams / Videos, Make sure to subscribe, like, and put on notifications! Help me reach 200k subcribers: youtube.com/c/logoblocks Get Logo Blocks 2 to 10k Subscribers: youtube.com/c/logoblocks2 Support the channel and get awesome perks! youtube.com/c/logoblocks/join Social Media: ► Instagram: instagram.com/logoblocks/ ► Twitter: twitter.com/logoblocksyt ► Join The Discord server: discord.gg/UBDQpQG Welcome to Logo blocks! If… 2021-12-29T14:34:19Z

Cuenta regresiva del Pacífico

Esta cuenta regresiva es para la costa oeste (Los Ángeles, Zona horaria del Pacífico). También puede ver una cuenta regresiva de la zona horaria del Pacífico en el video a continuación.





Play



NEW YEARS 2022 LIVE COUNTDOWN LIVE🔴 (PST TIMEZONE) For more Streams / Videos, Make sure to subscribe, like, and put on notifications! Help me reach 200k subcribers: youtube.com/c/logoblocks Get Logo Blocks 2 to 10k Subscribers: youtube.com/c/logoblocks2 Support the channel and get awesome perks! youtube.com/c/logoblocks/join Social Media: ► Instagram: instagram.com/logoblocks/ ► Twitter: twitter.com/logoblocksyt ► Join The Discord server: discord.gg/UBDQpQG Welcome to Logo blocks! If… 2021-12-29T14:13:55Z

Cuenta regresiva zona horaria central

Esta cuenta regresiva es para la zona horaria central (Dallas, Texas) También puede ver una cuenta regresiva de la zona horaria central en el video a continuación.

Cuenta regresiva en la zona horaria de la montaña

Esta cuenta regresiva es para la zona horaria de la montaña (Denver, Colorado) También puede ver una cuenta regresiva de la zona horaria de la montaña en el video a continuación.

Cuenta regresiva en Hawaii

Esta cuenta regresiva es para Honolulu, Hawái. También puede ver una cuenta regresiva de Honolulu en el temporizador a continuación.

Cuenta regresiva en Alaska

Esta cuenta regresiva es para Anchorage, Alaska. También puede ver un temporizador para Anchorage incrustado a continuación.

Transmisiones en vivo y más

Si solo está interesado en la costa este, lo mejor que puede hacer es ver el webcast oficial de Times Square. Esta transmisión comienza a las 6:00 p.m. del este hasta cuando el baile cae después de la medianoche. El webcast de Times Square y la cuenta atrás estarán disponibles en TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc, o TimesSquareBall.net, junto con sus aplicaciones móviles asociadas. La transmisión en vivo celebrará la cuenta regresiva a cada hora, seguida de una cuenta regresiva más larga que tendrá lugar cuando el reloj marque la medianoche en la zona horaria del Este. También puede ver todo en la transmisión en vivo a continuación.

Muchas estaciones de radiodifusión importantes también están organizando celebraciones de Nochevieja en Times Square.

Ryan Seacrest es el anfitrión de “Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve” en ABC este año. Puede verlo en ABC.com o la aplicación ABC si tiene cable, o sin cable en Hulu con Live TV, Vidgo, DirecTV, FuboTV y otras plataformas. El evento comienza a las 8:00 p.m. Este / Pacífico.

Andy Cohen y Anderson Cooper son los anfitriones de las festividades de Nochevieja de CNN. Puede ver una transmisión en vivo en CNN.com y en las aplicaciones móviles de CNN. El evento comienza a las 8:00 p.m. Oriental. Si no tiene cable, también puede verlo en DirecTV, Sling TV, Hulu con Live TV u otras plataformas.

En lugar del especial de Año Nuevo de NBC de Carson Daly en Times Square, la cuenta regresiva de este año se lleva a cabo en Miami, Florida, y es presentada por Miley Cyrus y Pete Davidson. El evento comienza a las 10:30 p.m. Oriental. Puede verlo en el servicio de transmisión Peacock de NBC en vivo, o en Fubo, Sling TV, DirecTV, Hulu con Live TV y otros servicios.

