Cuatro arrestados en tiroteo mortal en Las Cruces, Nuevo México: ¿Qué edad tienen?

Cuatro personas fueron arrestadas en relación con un tiroteo mortal en Las Cruces, Nuevo México, el viernes por la noche, que dejó tres adolescentes muertos y otros 15 heridos, informó la policía la madrugada del domingo. “Alrededor de las 12:20 p. m., hora local, del domingo 23 de marzo, la policía arrestó a un joven de 15 años y lo acusó de tres cargos de asesinato”, informó la policía en una publicación en redes sociales. “Los tres arrestos previos en este caso —dos jóvenes de 17 años y Tomás Rivas, de 20— enfrentan los mismos cargos”.

Tomás Rivas, de 20 años, y un joven de 17 fueron arrestados el sábado, según informa la policía de Las Cruces. El domingo, otro joven de 17 años y otro de 15 fueron arrestados, dice en una actualización de las autoridades.

La investigación continúa.

Las víctimas que fallecieron en el tiroteo del viernes fueron identificadas como Andrew Madrid, de 16 años; Jason Gomez, de 18; y Dominick Estrada, de 19. Madrid y Gomez fallecieron en el lugar de los hechos. Estrada fue trasladado al Centro Médico Regional MountainView, donde falleció a causa de sus heridas.

Las otras 15 víctimas, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 36 años, resultaron heridas en el tiroteo. De las 15 víctimas, nueve son hombres y seis mujeres. Para proteger su privacidad, la policía no revelará sus nombres públicamente.

Friday night in Las Cruces, New Mexico, three teenagers were killed and at least 14 people were injured in a mass shooting at a park.

We remember the lives taken and will continue to #HonorWithAction.#EndGunViolence pic.twitter.com/monZL1nXf9

