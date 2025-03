¿Cuánto le pagó Trump a Bukele para recibir a los 238 deportados venezolanos?

El presidente Donald Trump logró deportar y encerrar a 238 venezolanos en la mega prisión de El Salvador. Esto significa mucho para la administración Trump. Ya que se realizó después que Trump invocará la ley de 1798 que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial. Para llevar a cabo la deportación al país centroamericano, la Casa Blanca había apelado la Ley de Enemigos Extranjeros. Al hacerlo pasó por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones, por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar a este caso.

Pero al momento que el juez bloqueó la deportación, los aviones con los venezolanos abordo se encontraban volando fuera de la zona estadounidense. Por lo que continuaron su camino hasta llegar a El Salvador. Los aviones aterrizaron en la mega prisión construida por la administración Bukele.

La llegada de los inmigrantes, alegados por Estados Unidos como miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, se produjo en virtud de un acuerdo por el cual la administración Trump pagará al gobierno del presidente Nayib Bukele 6 millones de dólares por un año de servicios.

El gobierno estadounidense paga una pequeña tarifa para detenerlos, afirmó Bukele, y la prisión también genera ingresos porque requiere que los reclusos trabajen. Estos reclusos adicionales, “combinados con la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”, afirmó, señalando que su mantenimiento cuesta 200 millones de dólares al año.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025