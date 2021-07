¿Cuánto mide Barron, el hijo menor de Donald Trump?

Hace un par de días Barron Trump, el hijo menor del expresidente Donald Trump se volvió tendencia en redes sociales, luego de que circularan unas fotografías tomadas a la salida de la famosa Trump Tower en la ciudad de Nueva York, donde la familia del exmandatario solía vivir antes de ser presidente de Estados Unidos.

Las imágenes se volvieron tema de conversación, debido a la estatura del jovencito de 15 años, quien había sido captado por última vez hace unos meses junto a su padre y su madre, la exmodelo Melania Trump, pero en ese momento, aunque bastante alto ya, no lucía tan alto como ahora.

Y es que no hay duda de que Barron sigue dando el estirón, pues esta vez, durante su visita al edificio de su padre en la 5ta Avenida de Manhattan, donde acudió en compañía de su elegante madre y el séquito de guardaespaldas que los custodian, se vio enorme.





Y sobre la pregunta que muchos se hacen acerca de la estatura que el jovencito tiene actualmente, más allá de los estimados que muchos hicieron en redes tras ver lo grande que luce, la respuesta exacta la dio hace unos días su propio padre.

Durante el rally que el expresidente Trump tuvo hace un mes en Carolina del Norte, donde criticó a Biden y habló del deseo de que los republicanos retomen el control del Gobierno, el magnate inmobiliario hizo mención a su hijo Barron y lo grande que está, dando el dato preciso de su estatura.

“Barron mide 6 pies 7 pulgadas, ¿pueden creerlo? Y tiene 15 años”, aseguró Trump a sus simpatizantes, según lo reveló el NY Post.

Barron, quien nació el 20 de marzo del 2006, tiene por lo menos un par de años más para seguir aumentando su estatura, pues aun está en la llamada edad de crecimiento.

En sus comentarios acerca de Barron, el expresidente de Estados Unidos también hizo mención a sus otros hijos, quienes son igualmente muy altos, tanto o más que él, quien posee una estatura de 6’3, y hasta bromeó con lo altos que son.

“Eric es bajo, solo mide 6 pies 6 pulgadas”, dijo el republicano al hablar de su hijo de 37 años.

Pero con las novedades de Barron Trump y el panorama de que seguirá creciendo, ya Eric Trump perdió el título delo más alto de la dinastía Trump.

Las fotografías de Barron tomadas a las afueras de la famosa Torre Trump llamaron la atención además porque el niño pocas veces es visto en fotos.

De paso, Barron dejó ver su gusto por la moda y el buen estilo, algo heredado sin duda alguna de su madre, quen también lució muy elegante y guapa.





Como mostró el periódico Daily Mail, Barron, quien lució un pantalón sencillo y un suéter, acompañó su pinta con un morral Louis Vuitton x Richard Prince 2008, que vale $3,995.