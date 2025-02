¿Cuánto dura el proceso de deportación en 2025?

Tras la toma de posición de Donald Trump, ICE tiene más poder para realizar deportaciones aceleradas, sin que los indocumentados tengan que pasar por un largo proceso legal en las cortes de inmigración.

Cuando Inmigración y Control de Aduanas o Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arresta a una persona indocumentada dentro de los Estados Unidos (en lugar de en la frontera), la persona generalmente tiene la oportunidad de ver a un juez de inmigración antes de ser deportada. La “deportación acelerada” permite al gobierno deportar rápidamente a alguien que cree que es indocumentado, sin siquiera ver a un juez. La única excepción es si la persona dice que tiene miedo de regresar a su país y pasa una entrevista de detección del miedo, lo que podría permitirle solicitar asilo.

Cabe recordar que anteriormente, ICE y CBP solo utilizaban la deportación acelerada contra personas dentro de las 100 millas de la frontera y dentro de los 14 días de su llegada. Ahora, el gobierno usa la deportación acelerada en cualquier parte del país contra cualquier persona indocumentada que no pueda demostrar que ha estado en los Estados Unidos de manera continua durante dos años antes del arresto.

El tiempo de deportación es variable

El tiempo que lleva deportar a un inmigrante con una orden de expulsión final depende del país de origen de la persona. También depende si ICE tiene los documentos necesarios para obtener la aprobación del país para que se lleve a cabo la deportación.

Lo cierto es que el tiempo del proceso de deportación es variable. La deportación puede darse en días o puede ser años. Por ejemplo, aunque Estados Unidos desee expulsar a la persona, puede que el país de origen de dicha persona diga “no lo voy a recibir”. Como es lo que pasa con Cuba. Por muchos años el Gobierno cubano no acepta a las personas con orden de expulsión. Esas personas han estado en un limbo migratorio y, durante ese tiempo, han tenido un permiso de trabajo, porque el Gobierno de Estados Unidos entiende que esa persona no puede estar viviendo del aire y que no es su culpa que no sea deportada.

Deportaciones

La administración ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que amplíe el uso de un proceso llamado “expulsión acelerada”: deportaciones que pueden pasar por alto los tribunales de inmigración, donde un juez normalmente decidiría el mérito de permitir que alguien permanezca en el país. En el pasado, los inmigrantes sin estatus legal y que no presentan una solicitud de asilo pueden ser colocados en este proceso si son arrestados dentro de los 14 días posteriores a su ingreso al país y dentro de las 100 millas de la frontera.

La nueva orden amplía el proceso a todo el país y a los inmigrantes arrestados dentro de los dos años de haber ingresado.

Toda la información proporcionada es información general. Esto no es asesoramiento legal y cada persona tiene su situación individual. Además es importante señalar que la administración Trump continua evolucionando con sus acciones.