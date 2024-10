¿Cuánto dinero tiene Kamala Harris?

La vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años, se podría convertir en la primera presidenta de Estados Unidos. Y con el nuevo puesto, llega un nuevo salario. Aunque no lo creas el presidente de Estados Unidos tiene un salario de 400 mil dólares al año. Ahora algunos se preguntan: ¿cuánto dinero tiene Harris?

En su libro The Truths We Hold, Harris habla de su vida y lo humilde que fue su infancia. “No éramos ricos en términos financieros, pero los valores que internalizamos proporcionaron un tipo diferente de riqueza”. En 2018, Harris aumentó su cuenta de banco por los 320 mil dólares por su libro The Truths We Hold, y en 2019, ganó alrededor de 280 mil dólares en anticipos para la publicación de libros, lo que eleva los ingresos totales de sus memorias a más de medio millón de dólares.

Después de graduarse de la facultad de derecho, trabajó en la oficina del fiscal de distrito del condado de Alameda, antes de unirse a la oficina del fiscal de distrito de San Francisco y fue elegida fiscal de distrito de SF en 2003. Entonces, el salario de Harris ha estado disponible públicamente desde entonces:

Como fiscal del distrito de 2003 a 2010, inicialmente ganó alrededor de 140 mil dólares al año. Cuando dejó el cargo en 2010, ganaba alrededor de 200 mil dólares al año.

En 2010, se convirtió en Fiscal General de California y su salario se redujo a 149 mil dólares al año.

En 2016, fue elegida senadora y comenzó a ganar 174 mil dólares al año.

Harris gana actualmente 218 mil dólares al año como vicepresidente de los Estados Unidos.

Harris recibió dos pensiones por tener dos puestos en California. La revista Forbes estima que su valor neto actual es de poco menos de 1 millón de dólares. Cuando Harris prestó juramento como senadora, tenía, según Forbes, entre 250 mil y 500 mil dólares en una cuenta de ahorros y “una cantidad similar de inversiones en cuentas de jubilación, más sus pensiones”.

La mayor parte del patrimonio neto de Harris, proviene de su matrimonio con Doug Emhoff, quien ganaba alrededor de 1 millón de dólares al año trabajando como abogado de entretenimiento. Desde que Harris y Emhoff comenzaron a presentar impuestos conjuntos, la pareja ha reportado más de $1 millón en ingresos por año. Sin embargo, una vez que Harris asumió la vicepresidencia, Emhoff dejó su trabajo y se unió a la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown como miembro del cuerpo docente, y sus ingresos se redujeron a alrededor de 200 mil dólares al año.