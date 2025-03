Critican a la Casa Blanca por invitar a luchador profesional que fue condenado por agresión sexual en 2024

La Casa Blanca le abrió la puerta a Conor McGregor, quien es un luchador irlandés de artes marciales mixtas (MMA), para celebrar juntos el Día de San Patricio. McGregor saludo a Trump en el Despacho Oval y hablaron de su ética laboral. Ambos se tomaron una foto mostrando los puños y hasta McGregor bromeó con el presidente como que lo estuviera estrangulándolo.

Pero no todos están contentos con esta visita a la Casa Blanca. Más de un usuario se expresó en las redes sociales sobre la visita de McGregor en la Casa Blanca. “Conor McGregor fue declarado responsable de cometer una violación violenta, y fue su invitado en la Casa Blanca, así que en realidad creo que no le importa que haya violadores extranjeros en Estados Unidos”, publicó Leave HeardAlone en X, antes conocido como Twitter. “Conor McGregor ha sido declarado culpable de violación, arrestado por robo y presuntamente involucrado en varias agresiones sexuales y actos de violencia” ¡La Casa Blanca de Trump le da la bienvenida con los brazos abiertos el Día de San Patricio!”, agregó otro.

So @JDVance — Conor McGregor was found accountable for committing a violent rape, and he was your guest at the White House today, so I don’t actually think you give a shit about foreign rapists being in America. pic.twitter.com/HjcG4HprMJ

Conor McGregor has been found liable for rape, arrested for robbery, and been allegedly involved in a number of sexual assaults and acts of violence.

The Trump White House welcomes him with open arms for St. Patrick’s Day! pic.twitter.com/6tc0G2i9SI

— Protect Kamala Harris ✊ (@DisavowTrump20) March 17, 2025