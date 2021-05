COVID-19: Washington D.C. levantará restricciones ante la pandemia ¿Cuándo?

Este lunes 10 de mayo, el gobierno del Distrito de Columbia, a través de la alcaldesa Muriel Bowser, informó que Washington D.C., levantará las restricciones impuestas a raíz de la pandemia del coronavirus a empresas y lugares públicos de la ciudad.

El boletín presentado por la funcionaria justifica la decisión de reabrir la capital del país, en cuanto a que los índices de contagio han descendido notablemente, y con base en un proceso de vacunación acelerado que, aunque no haya alcanzado a la mitad de la población de la ciudad, ya muestra su eficacia y control sobre el virus del Covid-19.

“Desde el 21 de mayo, a medida que la campaña de vacunación se acelera, se eliminarán las restricciones a los famosos museos y al zoológico Smithsonian de la ciudad, así como a las tiendas, recintos de culto y muchos otros lugares”, anunció la oficina del alcalde Muriel Bowser, de acuerdo a información citada por Infobae.

Cabe anotar que según los datos que recopila el diario The Washington Post, el porcentaje de ciudadanos completamente vacunados en la ciudad capital de Estados Unidos, estaría en el 34,2%. Este porcentaje corresponde a que el Distrito de Columbia ha vacunado completamente a 226.566 ciudadanos sobre una población total de alrededor de 700.000 habitantes.

Con esta noticia, a partir del próximo 21 de mayo de 2021, con la excepción de bares, locales nocturnos de ocio, y espacios deportivos y de conciertos, Washington D.C. dará vía libre para que sus ciudadanos puedan disfrutar de algunas actividades, pero para el caso de estos establecimientos mencionados, la gobernadora dijo que estarían habilitados al público solo hasta el 11 de junio del presente año, cuando la ciudad se abra totalmente.

“El viernes 21 de mayo activaremos sustancialmente la actividad en el distrito”, dijo Bowser a periodistas. “Y anticipamos que tres semanas después de eso, el 11 de junio, podremos aumentar la actividad de forma total”, añadió.

Es de decir, que con la implementación paulatina de esta medida desde el 1º de mayo en la capital norteamericana, las tiendas han logrado aumentar de un 25% a un 50% su capacidad, y los restaurantes han podido acomodar en sus recintos a 10 personas por mesa.

Sin embargo, de cualquier manera, el Gobierno local mantiene abiertos doce puntos de vacunación para los que no se requiere cita previa, y ha promovido numerosas campañas para convencer a los ciudadanos de lo vital e importante que es recibir la vacuna contra el coronavirus.

De igual manera, teniendo como base la actualización de sus datos sobre la pandemia, el Gobierno capitalino no ha dejado de pedir a sus habitantes que mantengan en pie las medidas de prevención, el uso de la mascarilla y el mantenimiento de una buena y correcta higiene de manos. Así mismo, retoma la recomendación de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) de que los vacunados puedan ir sin mascarilla cuando paseen por la calle o cuando se reúnan en el exterior con otras personas también inmunizadas.

Estas determinaciones se toman luego de las declaraciones dadas por el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Antony Fauci a la cadena de noticias CNN, en donde el funcionario asesor de enfermedades en la Casa Blanca, cuando aseguró que las pautas federales en Estados Unidos sobre el uso de mascarillas en interiores podrían cambiar muy pronto.

De hecho, en la entrevista hecha el pasado domingo 9 de mayo por ABC News al Doctor Fauci, y ante la pregunta de si era la hora de comenzar a relajar las exigencias de uso de máscaras en interiores, este respondió: “Creo que sí, y creo que probablemente lo veremos a medida que avancemos y que más personas se vacunen”.

Sunday on ABC News, Dr. Anthony Fauci was asked whether it's time to start relaxing indoor masks requirements. Fauci replied, "I think so, and I think you're going to probably be seeing that as we go along, and as more people get vaccinated." https://t.co/QSDlx4CBKq pic.twitter.com/4MMEQMPrau

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 10, 2021