COVID-19: Lanzan centros de vacunación móviles en Nueva York: ¿Cómo pedir cita?

Solo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunciara que a partir del próximo 19 de abril toda la ciudadania mayor de edad era elegible para recibir la vacuna contra el virus del COVID-19, en Nueva York, una de las ciudades más golpeadas con el virus, con 1.92 millones de personas contagiadas y 50,239 fallecidos, acelera rápidamente su proceso de vacunación, ahora lanzado un nuevo programa de vacunación móvil , que llegará a las personas más vulnerables de la ciudad ¿De qué se trata?

Se trata de 20 camionetas o autobuses oficiales de la administración local, los cuales contienen los respectivos logotipos e información oficial sobre la vacunación en la ciudad, los cuales estarán recorriendo las calles de la Gran Manzana, con el propósito de administrar la vacuna contra el COVID-19 en los lugares de más difíciles acceso, en comunidades vulnerables como personas sin hogar e indocumentados, trabajadores de restaurantes y personal encargado de la entrega de domicilios.

Cada uno de estos automóviles cuentan con entre cuatro a seis personas encargadas y capacitadas para vacunar a la población con la vacuna de Johnson & Johnson. Cabe resaltar que cada camioneta estará equipada con los insumos sanitarios y médicos suficientes para llevar a cabo este nuevo programa de vacunación.

De acuerdo a NBC New York, en este miércoles, primer día de vacunación móvil en Sunset Park, Brooklyn en la Séptima Avenida entre las calles 53 y 54, los trabajadores podrán solicitar su cita por medio del e-mail vacunabus@roarnewyork.org o llamar al 1-833-ROAR-NYC (1-833-762-7692).

Por medio de Twitter el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio aseguró que “Estamos haciendo todo lo posible para conseguir la mayor cantidad de personas vacunadas. Vamos a llegar a todos los neoyorquinos al desplegar camionetas móviles. Próxima parada: ¡vacunas! Nuestro nuevo Bus de Vacunas Móvil entregará 200 #COVID19 dosis de vacunas por día a nuestros residentes más vulnerables, incluidos los neoyorquinos sin hogar e indocumentados. Estamos derribando barreras para mantener nuestra ciudad segura y saludable”.

Next stop: vaccinations!

Our new Mobile Vaccine Bus will deliver 200 #COVID19 vaccine doses per day to our most vulnerable residents, including homeless and undocumented New Yorkers.

We’re knocking down barriers to keep our city safe and healthy. pic.twitter.com/ts6SyG3V8z

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 6, 2021