Vacuna rusa produce efectos adversos: ¿cuáles son?

🇹🇷Rusya Devlet Başkanı Putin,ülkesinin geliştirdiği Sputnik V coronavirüs aşısını gönüllü olarak uygulatan kızının ateşinin önce 38,5 dereceye çıktığını, ikinci günde ise 37 dereceye düştüğünü söyledi. Aşının 21 gün sonra uygulanan ikinci dozundan sonra ateşin önce yükseldiğini ve ardından düştüğünü söyleyen Putin"Az önce onunla telefonda konuştum .Her şey yolunda.Vücudu antikor üretiyor" dedi.Ayrıca ikinci ürettikleri aşının da eylül ayında piyasaya çıkacağını belirtti. 🇺🇲Russian President Putin said that the fever of his daughter, who voluntarily applied the Sputnik V coronavirus vaccine developed by his country, first rose to 38.5 degrees, and dropped to 37 degrees on the second day. Saying that after the second dose of the vaccine was administered 21 days later, the fever first increased and then decreased, "I just talked to him on the phone. Everything is fine. His body is producing antibodies." He also stated that the second vaccine they produced will be on the market in September.