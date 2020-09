COVID-19: Anuncian cambios en pruebas del coronavirus: ¿Cuáles son las novedades?

Después de abandonar su postura original sobre quién debería hacerse la prueba del COVID-19 el mes pasado, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) dio una vuelta de 360 grados, y volvió a su recomendación original de que las personas que han estado a menos de dos metros de una persona infectada durante al menos 15 minutos, debe hacerse la prueba del COVID-19.

La guía actualizada viene inmediatamente después del consejo de los CDC a fines de agosto, que decía que incluso si una persona había estado en contacto cercano con una persona infectada con COVID-19, solo necesitaban hacerse la prueba si tenían síntomas, lo que difiere de la guía original y los esfuerzos para frenar la propagación asintomática.

John Auerbach, presidente de la organización sin fines de lucro Trust for America’s Health, dijo a Associated Press: “La recomendación de no realizar pruebas a personas asintomáticas que probablemente hayan estado expuestas no está de acuerdo con la ciencia”.

Pruebas de COVID-19 (Spanish)Visite el sitio health.mn.gov para conocer la información más reciente sobre la COVID-19. Transcript: https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/testingspanish.pdf 2020-07-17T01:14:25Z

Las pruebas de pacientes asintomáticos han sido importantes durante la pandemia, y se estima que el 40% de los que tienen COVID-19 son asintomáticos según los CDC. Son muchas las personas que podrían estar propagando el virus sin saberlo, por lo que cuando los CDC dijeron que las personas que habían estado expuestas al virus no necesitaban hacerse la prueba, a menos que tuvieran síntomas, la comunidad médica se opuso.

La guía de pruebas recientemente actualizada de los CDC dice que las personas que han estado expuestas deben aislarse por sí mismas durante 14 días, incluso si su prueba es negativa.

El CDC dice que no solo debe hacerse la prueba si está en contacto cercano con alguien que dé positivo por coronavirus, sino que una vez que se sepa que ha estado expuesto, debe aislarse en su casa y tratar de mantenerse separado de otras personas que viven allí, mientras espera los resultados de la prueba.

VIDEO DEMOSTRATIVO PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19Instituto Nacional de Salud 2020-04-07T18:08:07Z

Pero ni siquiera una sola prueba negativa es suficiente. Según los CDC: “Una sola prueba negativa no significa que seguirá siendo negativo en cualquier momento después de esa prueba. Incluso si tiene una prueba negativa, debe aislarse por sí mismo durante 14 días”.

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo para muchas personas. En situaciones en las que no puede aislarse por sí mismo o es un trabajador esencial, los CDC recomiendan que se “use una máscara, se aleje físicamente, evite las multitudes y los lugares cerrados con mucha gente, y se lave sus manos con frecuencia y controle los síntomas”.

Las pautas de prueba no se aplican a los trabajadores de la salud que tratan a pacientes con COVID-19 siempre que usen EPP.

El cambio en la orientación de los CDC destaca la disputa entre la Casa Blanca y los CDC.

Según CBS News, el almirante Brett P. Giroir, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU. dijo que las pautas de agosto que recibieron una reacción violenta de la comunidad médica fueron aprobadas por todos los miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus, excepto un miembro.

Del grupo de trabajo, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión.

Fauci le dijo a CNN: “Estaba bajo anestesia general en el quirófano y no participé en ninguna discusión o deliberación sobre las nuevas recomendaciones de pruebas. Me preocupa la interpretación de estas recomendaciones y me preocupa que le dé a la gente la suposición incorrecta de que la propagación asintomática no es motivo de gran preocupación. De hecho, lo es”.

Coronavirus | Prometedora vacuna iniciaría sus pruebas en Chile a mediados de septiembre#MeganoticiasPrime #Coronavirus #Vacuna La universidad británica de Oxford y el laboratorio AstraZeneca anunciaron que también realizarán en Chile las pruebas de la Fase 3 para su vacuna contra el coronavirus. – Suscríbete a nuestro canal de YouTube https://bit.ly/2Xm4Utd – Síguenos en nuestro Facebook https://www.facebook.com/meganoticiascl/ – Síguenos en nuestro Instagram https://www.instagram.com/meganoticiascl/ – Síguenos en nuestro Twitter… 2020-09-03T03:30:02Z

La decisión de volver a la guía original sobre las pruebas se produce después de que el presidente Donald Trump y el director de los CDC, Robert Redfield, compartieran públicamente diferentes versiones de cuándo el público puede esperar una vacuna contra el coronavirus.

Redfield testificó ante el Senado de Estados Unidos el 16 de septiembre y dijo que las máscaras pueden ser más efectivas que una vacuna, incluso cuando Trump es conocido por no adoptar el uso de máscaras para prevenir la propagación del coronavirus.

Redfield también dijo que no espera una vacuna viable hasta el “segundo o tercer trimestre” de 2021, mientras que Trump había estado prometiendo una vacuna en los próximos meses.



Según Yahoo News, Redfield le dijo al Congreso:

“No voy a comentar directamente sobre el presidente. Pero voy a comentar como director de los CDC que estas mascarillas son la herramienta de salud pública más poderosa que tenemos y continuaré haciendo un llamado a todos los estadounidenses para que adopten estas mascaras”, dijo Redfield. “Si lo hiciéramos durante 6, 8, 10, 12 semanas, controlaríamos esta pandemia. Incluso podríamos ir tan lejos como para decir que esta cubierta facial está más garantizada para protegerme contra el COVID que cuando tome una vacuna del COVID, porque la inmunogenicidad puede ser del 70 por ciento y si no obtengo una respuesta inmune, la vacuna no va a funcionar para protegerme. Esta mascarilla lo hará”, agregó.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com