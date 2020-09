¿Cómo el COVID-19 afectará Halloween este año?: ¿Qué dicen los CDC sobre riesgos de pedir dulces?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han publicado nuevas pautas sobre cómo las familias pueden celebrar las fiestas de Halloween este año de manera segura, mientras continúa la pandemia del coronavirus.

El instituto de salud pública advierte a los niños y a sus padres que pedir dulces es una actividad de alto riesgo que podría propagar el virus. Los CDC instan especialmente a cualquier persona que haya estado expuesta al COVID-19 a que evite repartir dulces.

Los CDC recomiendan realizar una búsqueda del tesoro en lugar de participar en la tradicional pedida de dulces.

How to trick or treat in New YorkEver wondered how kids go trick or treating in urban cities like New York City? Where most residencies are apartments and sending kids to knock on stranger's doors is just not safe. Here is how kids went trick or treating in Astoria, New York Available for licensing desk@scootercaster.com HTTP://WWW.SCOOTERCASTER.COM HTTP://WWW.TWITTER.COM/SCOOTERCASTERNY 2019-10-31T23:14:53Z

Ir de casa en casa no es la idea más segura para Halloween en 2020, advierte el CDC. La agencia ha calificado la forma tradicional de pedir dulces como una “actividad de mayor riesgo” que puede propagar el coronavirus. El CDC también desaconseja organizar un evento de dulces en un estacionamiento, en el que los conductores repartan dulces desde sus vehículos.

En cambio, los funcionarios de salud recomiendan que las familias establezcan una “búsqueda de dulces al estilo de búsqueda del tesoro con los miembros de su hogar dentro o alrededor de su casa, en lugar de ir de casa en casa”.

Si su familia está decidida a salir de la casa, otra idea segura es hacer una “búsqueda del tesoro de Halloween en la que los niños reciban listas de cosas con temas de Halloween para buscar mientras caminan al aire libre de casa en casa admirando las decoraciones de Halloween a distancia”. Estas opciones se consideran de bajo riesgo.

Halloween in Los Angeles 2019 🤩👍🥳🧙‍♂️🧛‍♂️🦹‍♀️🧟‍♂️#Halloween #Halloween2019 #HalloweeninAmerica 2019-11-04T01:42:16Z

Una actividad que se considera que presenta un riesgo “moderado” incluye el “pedir dulces en una sola vía”, en donde los niños recogen bolsas de golosinas envueltas al final del camino de entrada o del patio. Esta opción permite a las familias mantener mejor el distanciamiento social y elimina el contacto directo con la persona que proporciona los dulces.

Los CDC desaconsejan asistir a una fiesta de disfraces abarrotada o una casa embrujada interior.

Para aquellos que no disfrutan particularmente de las casas embrujadas, este año pueden estar libres. El CDC desaconseja visitar una casa embrujada bajo techo, especialmente una “donde la gente pueda estar hacinada y gritando”. Sin embargo, si su familia quiere asistir a un bosque embrujado al aire libre, los CDC dicen que esta es una opción más segura, siempre y cuando “se aplique el uso apropiado de máscaras y las personas puedan permanecer a más de 6 pies de distancia”.

Una fiesta de disfraces en espacios interiores llena de gente también se considera de alto riesgo este año. El CDC dice que las comunidades podrían organizar un desfile de disfraces al aire libre y mantener a las personas de diferentes hogares al menos a seis pies de distancia. Pero la opción más segura es organizar una fiesta de disfraces virtual, lo que aún permitiría a las personas de diferentes hogares admirar los disfraces.

Familia entera se contagia con coronavirus por ir a fiesta familiar | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Un Nuevo Día. Un hermano y un sobrino estaban enfermos con COVID-19 y el virus se esparció a todos los miembros de la familia después de una fiesta. Por eso, las autoridades recomiendan no hacer celebraciones con grandes grupos. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Website: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook: https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter: https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUBSCRIBETE:… 2020-07-23T16:55:29Z

En cuanto a las visitas al huerto de calabazas o manzanos, el CDC aconseja a los visitantes que utilicen desinfectante para manos antes de tocar los productos. Pero mientras estén allí, los funcionarios de salud dicen que hay que evitar subirse a un paseo en heno o en tractor con otras personas que no sean de su hogar.

El CDC también pide a las personas que lo piensen dos veces antes de visitar un área rural durante la temporada de otoño, especialmente si su familia vive “en un área con propagación comunitaria de COVID-19”. Su visita podría transmitir el virus a otras personas que no hayan estado expuestas a él.

Las máscaras de disfraces no pueden sustituir las máscaras de tela

Todavía se anima a los juerguistas de Halloween a usar una máscara de tela con sus disfraces. Pero el CDC dice que una máscara de disfraz no brinda la misma cantidad de protección, especialmente si no se aplica el distanciamiento social. La agencia explica en su sitio:

“Una máscara de disfraz (como para Halloween) no sustituye a una máscara de tela. No se debe usar una máscara de disfraz a menos que esté hecha de dos o más capas de tela transpirable que cubra la boca y la nariz y no deje espacios alrededor de la cara.

No use una máscara de disfraz sobre una máscara de tela protectora porque puede ser peligroso si la máscara de disfraz dificulta la respiración. En su lugar, considere usar una máscara de tela con el tema de Halloween”.

Aproximadamente 1/4 de los estadounidenses planean salir a pedir dulces este año, según una encuesta reciente

Las familias en los Estados Unidos todavía planean celebrar Halloween en 2020 de una forma u otra. Según una encuesta reciente de la Federación Nacional de Minoristas, más de 148 millones de adultos celebrarán Halloween. Un número considerable de personas está tomando en consideración el coronavirus.

El porcentaje de personas que planean participar en las actividades tradicionales de Halloween ha disminuido en comparación con 2019. El año pasado, el 69 por ciento de los encuestados dijeron que repartirían dulces. Este año, el 62 por ciento de los encuestados todavía planeaba hacerlo.

En 2019, el 29 por ciento de los adultos estadounidenses planeaba llevar a sus hijos a pedir dulces. En 2020, es el 23 por ciento.

La cantidad de personas que planean vestirse con disfraces, disfrazar a sus mascotas y tallar una calabaza, se mantuvo prácticamente sin cambios.



La cantidad de personas que planean organizar o asistir a una reunión de Halloween se redujo significativamente, del 32 por ciento al 22 por ciento. El 53 por ciento de los encuestados dijo que planeaba decorar su hogar con decoraciones de Halloween en 2020, en comparación con el 49 por ciento que lo hizo en 2019.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com