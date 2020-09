COVID-19: Nuevo estudio revela datos sobre personas en mayor riesgo

Un análisis de sangre sería suficiente para seguir el comportamiento del Covid-19 en un paciente. De esta manera, se podría identificar a las personas que presentarían mayores riesgos tras contraer la enfermedad.

Los investigadores determinaron algunas alteraciones inmunológicas con las que se podría identificar a los pacientes propensos a presentar mayor riesgo, a través de exámenes de sangre.

Así lo demostró el estudio “Covid-Ip”, realizado por investigadores del King’s College London y el Francis Crick Institute de Londres, junto a Francesca Di Rosa, del Instituto de Biología y Patología Molecular del Consejo Nacional de Investigación de Roma. El estudio fue publicado en la revista Nature Medicine, según lo dio a conocer Infobae.

