COVID-19 – Cinco años después: Revive los momentos que marcaron al mundo

Aunque no lo creas, este mes de marzo se cumplen cinco años de que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como pandemia. Esto provocó órdenes de confinamiento, mascarillas y cierres en Estados Unidos y el mundo.

En lugares públicos se tenía que mantener seis pies de distancia, no se encontraba papel higiénico, y se armaron clínicas improvisadas para realizar pruebas de COVID.

Desde entonces, el país se ve muy diferente, y los científicos e investigadores han aprendido mucho sobre el virus, incluyendo cómo infecta a las personas, las mejores formas de tratamiento y qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de contraer COVID-19.

Sin embargo, aún quedan muchas preguntas. Los profesionales de la salud están trabajando para encontrar respuestas, como cuántas personas han fallecido realmente, cuánto tiempo se propagó el virus sin ser detectado en EE. UU. y sus orígenes.

“Sabemos que surgió en China, en los alrededores de la ciudad de Wuhan. Eso es muy evidente”, dijo el Dr. Cameron Wolfe, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, a ABC. “Sabemos cuándo lo identificó la comunidad médica, pero desconocemos con exactitud cuánto tiempo estuvo circulando antes. Creo que ha causado parte de la consternación”.

A pesar que ya no estamos en pandemia, COVID sigue presente en nuestras vidas. El año pasado, el virus hospitalizó a más de 18,000 habitantes de Minnesota y causó la muerte de 777 personas, casi diez veces más muertes que la gripe.

Si bien hay vacunas contra la COVID-19 disponibles para adultos y niños, las tasas de vacunación son bajas. Al 22 de febrero, menos del 25 % de los adultos estaban vacunados con la vacuna contra la COVID-19 actualizada para 2024-25, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Abajo puedes ver momentos que marcaron al mundo durante la pandemia.

Remember how empty the world felt in covid? https://t.co/3hFZsilAqe pic.twitter.com/Q0NFRQGdM9

— Zack 𝕏 (@miserablejagfan) March 11, 2025