COVID-19: se cumplen 5 años del primer caso en EE.UU.: ¿Cuántos murieron en total?

Hace cinco años se identificó a una persona con COVID-19 por primera vez en suelo americano. Desde entonces, 1,2 millones de estadounidenses han muerto a causa del virus, y más de 7 millones en todo el mundo.

El 19 de enero de 2020, un hombre de 35 años acudió a una clínica de urgencias en el condado de Snohomish, Washington, con un historial de cuatro días de tos y fiebre. Al ingresar a la clínica, el paciente se colocó una mascarilla en la sala de espera. Tras esperar aproximadamente 20 minutos, fue llevado a una sala donde evaluado por un profesional de la salud. El hombre, quien aún no se ha revelado el nombre, dijo que había regresado al estado de Washington el 15 de enero tras visitar a su familia en Wuhan, China. El paciente declaró haber visto una alerta sanitaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. sobre el brote del nuevo coronavirus en China y, debido a sus síntomas y a su reciente viaje, decidió consultar con un profesional de la salud.

El 20 de enero de 2020, pruebas de laboratorio confirmaron que estaba infectado con el nuevo coronavirus. Y así empezó lo que marcaría y transformaría la salud pública.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, como pandemia. El anuncio se produjo tras la creciente alarma generada en los meses previos por un nuevo virus potencialmente letal que se propagaba rápidamente por todo el mundo. Cinco años después, recordamos uno de los períodos más difíciles de los últimos tiempos.

Las siguientes cifras no han sido actualizadas desde el 13 de abril de 2024, ya que todos los países de alrededor del mundo dejaron de publicar sus cifras en Worldometers.com.

Las cifras indican que desde que empezó la pandemia hasta el 13 de abril de 2024:

Those of you still galavanting, meeting at restaurants, having parties etc, this is what your irresponsible ways are contributing to. Here’s a nurse that died from Covid, see how pained the colleagues are. I don’t like sharing such but it’s necessary. STOP, JUST STOP pic.twitter.com/oLEIPFxSMB

— Mokwena (@Dips_T) August 4, 2020