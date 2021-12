Courtney Wild es una de las mujeres que sobrevivieron al tráfico sexual y las agresiones sexuales de Jeffrey Epstein. La llevaron por primera vez a su mansión a la edad de 14 años y aparece en un documental de Lifetime, Surviving Jeffrey Epstein.

El documental “investiga al financiero multimillonario de Nueva York que presuntamente utilizó sus conexiones con los ricos y famosos para proteger su comportamiento depredador con las chicas jóvenes”, “contando las historias de ocho supervivientes con conocimientos de sus allegados”.

Esto es lo que necesita saber sobre el viaje de Wild:

Wild fue llevada a la mansión de Epstein por un amigo





Video related to courtney wild, una de las supervivientes de jeffrey epstein, contó que abusó de ella a los 14 años

Wild tenía solo 14 años cuando una amiga le contó cosas sobre “un tipo realmente genial en Palm Beach Island con el que podíamos ganar $ 200 con solo un masaje. Ella dijo que este tipo era súper agradable y tenía una casa realmente linda. Y terminó llevándome a mí”.

Una vez allí, Wild dijo que se sentía “especial” en una mansión tan lujosa y que Epstein fue perfectamente agradable al principio cuando ella y su amiga le dieron un masaje. Pero luego su amiga se fue.

“Simplemente sabes que no está bien. Me llamó, me pidió que me quitara el sostén y las bragas, que me desnudara por completo, y todo lo que podía pensar era: ‘¿Cuándo va a terminar esto, cuánto tiempo va a tomar? ¿Qué está pasando?’ Él abusó de mí. Simplemente lo seguí porque era solo una niña”, dijo Wild, y agregó que se sentía muy disgustada al salir de allí con $ 200, pero comenzó a justificarse porque su madre era adicta a las drogas y no tenían dinero.

Wild finalmente se convirtió en reclutadora de niñas





Wild pensó que Epstein era su “gracia salvadora” porque no tenía dinero, así que además de los masajes (que a menudo conducían a agresiones sexuales), le ofrecieron una “tarifa de búsqueda” de 200 dólares por traerle nuevas chicas.

Wild recordó con lágrimas en los ojos cómo a veces llevaba a dos o tres niñas en un día a su mansión.

“Me preparó para ser exactamente lo que él quería que fuera: una esclava sexual personal que le trajo chicas menores de edad”, dijo Wild, y agregó que cuando ella fue arrestada y comenzó a mirar los nombres de sus víctimas, vio los nombres de sus amigas allí y se sintió enferma por lo que había hecho.

“Fue devastador. Durante dos días, me quedé en mi casa y lloré por eso. Para cualquiera que recluté, lo siento mucho. La culpa y la vergüenza que por cómo los mentí y los atraí para que fueran a ver a este tipo, no sé si es algo que realmente superaré por completo”.

Los productores tuvieron especial dedicación con las víctimas





El productor ejecutivo Bob Friedman dijo a los periodistas que están contando las historias de los supervivientes con sus propias palabras.

“La historia que hemos contado ha sido más o menos en las propias palabras de los supervivientes, los supervivientes que soportan esta carga de abuso. El abuso que todos creemos está oculto a la vista”, dijo Friedman. “Investigamos el reclutamiento que existió, la preparación de las víctimas potenciales y cómo supuestamente Ghislaine Maxwell capacitó a los reclutadores para crear este canal de abuso”.

Agregó que este no es el final de la historia, diciendo: “Todos creemos que habrá más revelaciones en el futuro. El juicio está programado para comenzar en julio de 2021, pero creemos que hemos abordado muchas de las preguntas que no se han abordado en el pasado”.

El director Ricki Stern agregó que era muy importante para los cineastas enfatizar a los supervivientes que esta no era una noticia común y corriente.

“Fue muy importante que habláramos con los supervivientes y les dijéramos: ‘Esto va a ser diferente a una noticia. Realmente queremos pasar tiempo contigo y que tu historia sea retratada con tus propias palabras’.