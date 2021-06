Courtney Copeland recibió un disparo en la espalda mientras conducía su BMW

Courtney Copeland tenía solo 22 años cuando recibió un disparo, una bala atravesó la ventana de su BMW convertible, atravesándole en la espalda, en la mañana del 4 de marzo de 2016 en Chicago. El joven logró llevar su vehículo a una estación de policía donde llamó a los oficiales de policía para pedir ayuda poco antes de morir de camino al hospital.

Se graduó de Jones College Prep High School, donde se hizo amigo de Chance the Rapper y fue un jugador estrella de baloncesto. Después de graduarse, trabajó en una agencia de viajes y fue un empleado exitoso, ganando el BMW convertible que conducía cuando le dispararon, informó Oxygen.

Su madre Shapearl Wells le dijo al medio: “En realidad era alguien que estaba trabajando tan duro, quiero decir, literalmente día y noche, le decía ‘Sabes, necesitas relajarte’ y él dice ‘No, necesito lograr estos objetivos”, que era ganar dinero para ayudar a su familia a jubilarse.

Copeland recibió un disparo en la espalda mientras conducía y logró llegar a una estación de policía donde murió poco después

Copeland dejó Pizano’s Pizza en Chicago en la madrugada del 4 de marzo de 2016 y se dirigía a la casa de un amigo, a quien llamó y le dijo que estaba afuera. Sin embargo, cuando el amigo bajó para dejarlo entrar, Copeland no estaba allí. En cambio, se dirigía a la estación de policía del distrito 25 con una herida de bala en la espalda, informó NBC Chicago en ese momento.

La bala había atravesado el lado del conductor del BMW convertible que conducía Copeland, escribió el Chicago Tribune. La madre de Copeland le dijo a NBC Chicago: “Cuando vio a un oficial, saltó y ni siquiera estacionó su auto y les dijo que le habían disparado. Luego se derrumbó y eso es todo lo que sabemos”. Copeland fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto.

Desde el principio, los detalles fueron confusos. Hubo informes de dos disparos, informó The Intercept, pero solo se encontró una bala, la que estaba en el cuello de Copeland. Su BMW no tenía sangre, lo cual fue sorprendente considerando los informes que indicaban que Copeland recibió un disparo en su automóvil. Además, tanto la enfermera de la sala de emergencias que atendió a Copeland como los paramédicos de la ambulancia dijeron que llegó esposado a la policía.

La madre de Copeland dijo que su hijo fue esposado mientras estaba bajo custodia policial, lo que la policía ha negado

La madre de Copeland, Shapearl Wells, dijo que desde el principio, la policía no dio información sobre lo que sucedió la noche del asesinato de Copeland. “Desde el momento en que me dijeron que le dispararon a mi hijo, comencé a sospechar”, le dijo a Oxygen. Ella dijo que se negaron a compartir imágenes de video del área que hubieran mostrado a Copeland llegando a la estación de policía pidiendo ayuda y que no entrevistaron a varias personas relacionadas con el joven, informó Intercept.

Según Oxygen, la policía negó haber esposado al joven, lo que contradice los informes de los paramédicos y la enfermera de la sala de emergencias. El medio escribió que Wells y la periodista de investigación Alison Flowers finalmente pudieron obtener una copia del video, que dijeron que lo mostraba “pidiendo ayuda y una multitud de oficiales que se arremolinaban a su alrededor, sin involucrarlo mucho”.

Flowers dijo que Copeland estuvo en el suelo durante mucho tiempo y cuando finalmente lo llevaron al hospital en una ambulancia, no lo llevaron al hospital más cercano y otros dos estaban más cerca. Wells, frustrada por la falta de respuestas del departamento de policía, se puso en contacto con Flowers para que le ayudara a investigar el asesinato de su hijo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Courtney Copeland: ¿Se ha resuelto su caso de asesinato?