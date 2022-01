Mujer acusa a aerolínea por dejar morir a su perro durante vuelo: Courtney Cipar

Si bien a lo largo de los años se ha sabido que el perro es el mejor amigo del hombre, hoy en día, estas mascotas de compañía se han convertido en un miembro más de la familia, de quienes recibimos constantemente amor, fidelidad y muchos momentos de diversión.

Los perros para muchas personas, ya sea parejas o personas solas, son ese hijo de cuatro patas a quien cuidamos, protegemos y llevamos con nosotros a cualquier parte. Y de llegarles a pasar algo, la tristeza y el dolor es muy difícil de superar.

Con todo lo anterior, se ha conocido el caso de una mujer estadounidense, del estado de Pensilvania quien por medio de las redes sociales, ha denunciado que su “hijo” perruno falleció, según denuncia ella, por la culpa y negligencia de la compañía de vuelo Southwest Airlines.

Courtney Cipar, como ha sido identificada la mujer, dueña de Charlie un perro de raza bulldog francés de tres años de edad, publicó su denuncia por medio de su página de Facebook, narrando lo sucedido.

Cipar, quien es una trabajadora de salud, que se desempeña como técnica de rayos X, ha estado constantemente viajando por todo Estados Unidos, ya que su trabajo se basa en estar en contacto con pacientes Covid durante toda la pandemia. Ella, viajaba en compañía de su perro, quien es de apoyo emocional, cuando durante un vuelo de Nashville a Filadelfia, su perro sufrió el grave incidente. Todo ocurrió el pasado 21 de diciembre de 2021.

De acuerdo con la historia narrada por Courtney Cipar, durante el vuelo Charlie comenzó a tener problemas de respiración, por lo que la mujer pidió a la azafata a que le encendieran el aire acondicionado para mejorar su flujo de aire. Pero, la aeromoza denegó su solicitud de abrir la bolsa que llevaba a su perro de apoyo.

“Han pasado cinco días desde que el asistente de vuelo que trabajaba en la parte delantera de mi vuelo de Southwest Airlines desde Nashville, TN a Filadelfia, asesinó a mi bebé … Poco sabía que tres horas después de que se tomó esta foto, estaría agarrando su cadáver mientras voló sobre Virginia Occidental”, escribió la mujer en una sentida publicación de Facebook el 26 de diciembre de 2021.

En la misma publicación, Courtney Cipar culpa de la muerte de su perro a los trabajadores de Southwest, ya que su mascota se encontraba sufriendo un golpe de calor y una convulsión en pleno vuelo.

“Charlie ha sido mi compañero de viaje desde el primer día, ha estado en más de 20 vuelos, ha conducido a campo y ha subido a la cima de varias montañas. Como técnico de rayos X ambulante, ha sido mi sistema de apoyo en la carretera y en la vida”, escribió la mujer.

Asimismo, la mujer le dijo a TMZ, en declaraciones citadas por Daily Mail, que durante el primer vuelo, el perro jadeaba por aire y que no le quisieron encender el aire acondicionado.

Ya para el segundo vuelo, Cipar intentó abrir el carruaje de Charlie, pero se le impidió sacar a su mascota de la bolsa en la que lo transportaba. Además, la asistente de vuelo, la amenazó con hacer devolver el avión, según lo narrado por la mujer.

“Me dijeron que cerrara [el carruaje] o que todo el vuelo cambiaría y perderían su boleto y todo el vuelo se retrasaría a pesar de que trataba de explicarle que si seguía respirando así”, relató.

“Para aquellos de ustedes que se preguntan cómo murió mi saludable y feliz niño de tres años y medio, les puedo asegurar que fue brutal. Se calentó demasiado y sufrió un golpe de calor y convulsiones. Sentí la convulsión pero ya era demasiado tarde, se había ido”, escribió en Facebook.

En la publicación completa se lee:

Han pasado cinco días desde que el asistente de vuelo que trabajaba en la parte delantera de mi vuelo de Southwest Airlines desde Nashville, TN a Filadelfia, asesinó a mi bebé. Poco sabía que tres horas después de que se tomara esta foto, estaría agarrando su cadáver mientras volamos sobre Virginia Occidental.

Charlie ha sido mi compañero de viaje desde el primer día, ha estado en más de 20 vuelos, ha conducido a campo traviesa, ha subido a la cima de varias montañas. Como técnico de rayos X ambulante, ha sido mi sistema de apoyo en la carretera y en la vida. Sus payasadas tontas y sus abrazos me han hecho pasar por cosas realmente horribles. Él es insustituible y estoy desconsolado, viviendo una pesadilla.

Para aquellos de ustedes que se preguntan cómo murió mi saludable y feliz niño de tres años y medio, les puedo asegurar que fue brutal. Se calentó demasiado y sufrió un golpe de calor y convulsiones. Sentí el ataque, pero ya era demasiado tarde. Se había ido. Todo esto sucedió debido a la temperatura en mi primer vuelo, que repetidamente les pedí que bajaran y no se me permitió ventilar mi portabebé para permitir más flujo de aire a pesar de que el orificio no era lo suficientemente grande para que Charlie entrara. Me dijeron que lo cerrara o todo el vuelo cambiaría y perderá su boleto y todo el vuelo se retrasará a pesar de que trato de explicarle que si seguía respirando así se moriría, el asistente de vuelo acaba de hablar sobre mí.

Nadie del suroeste ha intentado siquiera comunicarse conmigo a pesar de que le dijeron que un gerente de estación llamado Manny se pondría en contacto dentro de un día. Es por eso que es necesario cambiar las leyes para los animales a bordo de aeronaves. Debería haberme permitido atender sus necesidades básicas, en lugar de eso tuve que atender su cadáver. #JusticeForCharlie #southwestairlines #animalkiller