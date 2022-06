¿Cuándo tomará una decisión la Corte Suprema sobre la legislatura Roe v. Wade?

¿Cuándo se espera una decisión sobre Roe v. Wade?

Posiblemente el viernes 24 de junio de 2022. Las opiniones se publican en intervalos de 10 minutos y se pueden encontrar aquí.

Técnicamente, el caso del aborto se llama Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

El 22 de junio de 2022, el blog SCOTUS escribió: “La Corte Suprema agregó otro día de opinión esta semana. El tribunal emitirá opiniones tanto el jueves como el viernes a las 10 a. m. EDT. Hay 13 casos que aún quedan por decidir”. Sin embargo, cuando se tomaron las decisiones el jueves, no incluyeron a Roe. Eso tiene todos los ojos puestos en las 10 a.m. del viernes.

Aquí está el calendario de días de opinión de la corte. Sólo resta el 24 de junio como día de opinión. The New York Post señala que el tribunal aún podría agregar días adicionales. Por lo tanto, algunas personas piensan que la decisión de Dobbs se dará a conocer la próxima semana (la última semana de junio) porque el tribunal aún tiene nueve decisiones para publicar, que es mucho para un solo día.

La periodista Shannon Bream cree que si la decisión no se toma el viernes, podría suceder el lunes. “El lunes es el último día ‘programado’ del término #SCOTUS, por lo que suponemos que obtendremos opiniones ese día. ¡Es posible que no lo hagamos!” ella tuiteó, aunque el lunes aún no figura en el calendario de días de opinión.

No hay nada en la lista en julio de 2022.

Era posible que el tribunal emitiera la opinión de Roe vs. Wade el jueves 23 de junio de 2022, pero no lo hizo. El tribunal emitió cuatro opiniones el 23 de junio, incluida una decisión importante sobre los derechos de armas. La corte entra en receso de verano a fines de junio o principios de julio, según The Independent.

Esto es lo que necesita saber:

Un borrador de opinión escrito por el juez Alito indicó que el tribunal estaba a punto de anular a Roe

En mayo de 2022, una filtración de una persona desconocida a Politico reveló que la mayoría de los jueces estaban a punto de anular Roe v. Wade.

El proyecto de opinión fue escrito por el juez Samuel Alito. Anuló la decisión de 1973 que encontró la protección constitucional para el aborto, así como una decisión de 1992 que lo confirmó, que se llama Planned Parenthood vs. Casey.

“Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio”, escribió Alito en el borrador de la opinión. Siempre es posible que el razonamiento dado en el proyecto de opinión y los votos a favor o en contra de derogar Roe v. Wade hayan cambiado desde entonces, por supuesto. Nadie sabe realmente esa pregunta con certeza.

¿Qué es Dobbs? Es un caso de Mississippi en el que la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, que brinda abortos, demandó al estado porque prohíbe los abortos después de 15 semanas sin excepciones por violación o incesto. El caso gira en torno a si es inconstitucional que los estados prohíban o restrinjan el aborto antes de que los fetos sean viables o si esas decisiones deben dejarse en manos de los estados. En otras palabras, la pregunta central es si el aborto está protegido por la Constitución de los Estados Unidos.

A partir de la mañana del 23 de junio, al tribunal le quedaban 13 decisiones por publicar, entre ellas, Roe vs. Wade, según el blog SCOTUS. Ahora la cuenta se ha reducido a nueve.

El tribunal emitió una decisión importante sobre los derechos de armas el jueves 23 de junio

Aunque Roe no se presentó el jueves hasta el momento, sí lo hizo una importante decisión sobre las armas. Puedes leerlo aquí.

La decisión anuló una ley en Nueva York que restringía el porte oculto de armas fuera de la casa de una persona. Según CNN, fue la “expansión más amplia de los derechos de armas en una década”.

“Debido a que el estado de Nueva York emite licencias de transporte público solo cuando un solicitante demuestra una necesidad especial de defensa propia, concluimos que el régimen de licencias del estado viola la Constitución”, escribió el juez Clarence Thomas en la decisión.

El tribunal también permitió que los legisladores republicanos de Carolina del Norte intervinieran en los desafíos a la ley de identificación de votantes del estado, permitió que un recluso condenado a muerte en George desafiara el método de muerte y limitó la capacidad de las personas para demandar a la policía si sienten que sus derechos Miranda fueron violados. violado

La respuesta a la decisión del arma fue acalorada.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó la decisión en Twitter y escribió: “Es indignante que en un momento de ajuste de cuentas nacional sobre la violencia armada, la Corte Suprema haya anulado imprudentemente una ley de Nueva York que limita a quienes pueden portar armas ocultas”.

El presidente Joe Biden emitió un comunicado condenando la decisión de la corte. Escribió, en parte,

Estoy profundamente decepcionado por el fallo de la Corte Suprema en New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Desde 1911, el estado de Nueva York ha requerido que las personas que deseen portar un arma oculta en público demuestren la necesidad de hacerlo con fines de defensa propia y para adquirir una licencia. Más de un siglo después, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha optado por anular la autoridad de larga data de Nueva York para proteger a sus ciudadanos. Este fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos.

Sin embargo, la Asociación Nacional del Rifle elogió la decisión en un comunicado y escribió: “La Asociación Nacional del Rifle (NRA) da la bienvenida a la decisión de la Corte Suprema en NYSRPA v. Bruen. La Corte afirmó que el derecho a portar armas no se detiene en la puerta de entrada de una persona. Este es el fallo de la Segunda Enmienda más significativo en más de una década”.

