Coronavirus: actualización de noticias de COVID-19 para el 26 de marzo

Al 26 de marzo, los casos confirmados de COVID-19 ahora suman más de 126 millones en todo el mundo, incluidos más de 30 millones de casos en los Estados Unidos y más de 555,000 muertes en los Estados Unidos. Puede ver un desglose de los casos de coronavirus en todo el mundo y dentro de los EE.UU. En el mapa y el gráfico de insertado arriba.

A continuación, encontrará actualizaciones sobre las últimas noticias sobre el coronavirus.

Actualizaciones de noticias del 26 de marzo

Continuan las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca

La Agencia Europea de Medicamentos emitió un mensaje de apoyo a la seguridad de la vacuna de AstraZeneca la semana pasada, pero llamará a un panel de expertos el 29 de marzo para continuar estudiando los casos de coágulos sanguíneos, informó Reuters. Se espera que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA dé una recomendación actualizada en algún momento entre el 6 y el 9 de abril.

Noruega anunció que retrasará la decisión de reanudar la vacuna hasta el 15 de abril, informó Reuters. Dinamarca también ha continuado pausando la vacunación, decidiendo extender la suspensión por al menos tres semanas, informó AP News.

Estados Unidos detiene la distribución del tratamiento con anticuerpos de Eli Lilly para uso exclusivo a medida que se propagan las variantes

El gobierno de Estados Unidos ya no distribuirá la terapia de anticuerpos monoclonales de Eli Lilly, llamada bamlanivimab, debido a variantes en el país, informó CNN. La FDA ha dicho que el bamlanivimab podría no funcionar por sí solo cuando se usa contra nuevas variantes. Todavía parece funcionar cuando se usa junto con el etesevimab de Eli Lilly.

Regeneron todavía parece funcionar contra las variantes.

Gran Bretaña aprueba la prueba COVID-19 de 20 segundos

Los reguladores británicos aprobaron una prueba COVID-19 de 20 segundos realizada por iAbra y TT Electronics, informó Reuters. La prueba de Virolens utiliza hisopos de saliva y ha mostrado una sensibilidad del 98,1% y una especificidad del 99,7%, lo que indica pocos falsos negativos o falsos positivos.

Michigan ve un aumento en las hospitalizaciones entre los adultos jóvenes

La Asociación de Salud y Hospitales de Michigan informó de un “aumento alarmante” en las hospitalizaciones entre los adultos jóvenes, informó MLive. Esto incluye un aumento del 58% en pacientes de UCI desde el 1 de marzo (de 225 a 356) y un aumento en las hospitalizaciones de 824 a 1,687. La mayoría de los aumentos se dan entre los adultos jóvenes, con un aumento de solo el 37% entre las personas de 80 años o más. Hubo un aumento del 633% en las edades de 30 a 39 y un aumento del 800% en las edades de 40 a 49 años.

La MHA señaló que las vacunas altas se correlacionan con una disminución en las hospitalizaciones.

Actualizaciones sobre vacunas

Actualizaciones de Pfizer (vacuna de ARNm)

La primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech de dos dosis brinda una protección de aproximadamente el 90% después de 21 días, informó The Guardian en febrero. Un estudio revisado por pares de aproximadamente 9,000 personas publicado en Lancet en febrero mostró que la primera dosis de Pfizer brindan un 85% de eficacia en la prevención de enfermedades sintomáticas dentro de los 15 a 28 días posteriores a la inyección, informó The Wall Street Journal a mediados de febrero.

Un estudio del mundo real en Israel de la vacuna Pfizer-BioNTech muestra una eficacia del 94% en la infección sintomática después de dos dosis, informó Reuters. La eficacia fue la misma en todos los grupos de edad y comorbilidades. El estudio analizó a 1,2 millones de personas y la variante del Reino Unido fue dominante.

Los resultados preliminares en una preimpresión revelaron que la vacuna de Pfizer reduce la carga viral cuatro veces entre 12 y 28 días después de la primera dosis, informó The Scientist. Puede leer la preimpresión aquí. Una dosis de la vacuna Pfizer puede servir como refuerzo para las personas que ya tenían el nuevo coronavirus, según un artículo de investigación en Lancet, informó SciTechDaily.

Un estudio de febrero en la Universidad de Texas reveló que la vacuna Pfizer aún brinda una protección sustancial contra la variante SA, informó The Guardian. Los investigadores reconocieron las limitaciones, incluida la falta de todo el conjunto de mutaciones de picos. Un estudio más reciente de principios de marzo indicó una eficacia reducida de Pfizer y Moderna contra la variante SA, informó The Hill. La de Moderna fue 12,4 veces menos efectiva contra la variante SA y la de Pfizer fue 10,3 veces menos efectiva. El estudio en Nature, cuya vista previa acelerada puede leer aquí, involucró a 12 participantes de un ensayo de Fase 1 de Moderna y 10 participantes que recibieron la vacuna Pfizer.

Mientras se debate la eficacia de la variante SA, un nuevo estudio en el New England Journal of Medicine indica que la vacuna Pfizer probablemente sea efectiva contra la variante de Brasil, informó Independent.

Pfizer/BioNTech está trabajando en potenciadores específicamente contra las nuevas variantes, informó Newsweek a fines de enero. Si alguna de las variantes muestra resistencia a la vacuna actual, Pfizer quiere poder producir un refuerzo “muy, muy rápidamente”.

A fines de febrero, la FDA aprobó la vacuna Pfizer para el almacenamiento normal en el congelador (temperaturas de -25 ° C a -15 ° C) hasta por dos semanas, informó Time.

Investigadores de Italia han propuesto que las personas con un IMC más alto pueden necesitar una dosis mayor de la vacuna Pfizer, informó Independent a principios de marzo. El estudio examinó a 158 mujeres y 90 hombres, y vio que las personas con un IMC más alto tenían una respuesta de anticuerpos más baja.

Actualizaciones de Moderna (vacuna de ARNm)

Los datos publicados a mediados de diciembre muestran que la vacuna de Moderna es altamente protectora, informó The New York Times. La vacuna tuvo una eficacia del 94,1% en un ensayo con 30.000 participantes. Los efectos secundarios no eran peligrosos pero sí desagradables, como fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Durante los ensayos, Moderna (y CanSino) dejaron de administrar dosis altas para la segunda dosis debido a los efectos secundarios, informó StatNews. La vacuna actual de Moderna usa la dosis más baja para la segunda dosis.

Moderna anunció el 25 de enero que las personas que recibieron la vacuna Moderna COVID-19 muestran actividad de anticuerpos neutralizantes contra las variantes del Reino Unido y Sudáfrica (B.1.1.7 y B.1.351). Se observó una respuesta más débil para la variante de Sudáfrica ( B.1.351), pero Moderna señaló que “se espera que neutralizar los niveles de títulos … sea protector”. Un estudio de la vacuna Moderna de la Universidad de Emory y la Rama Médica de la Universidad de Texas a principios de febrero también indica que generó anticuerpos neutralizantes contra variantes, informó News Medical.

Sin embargo, un estudio de principios de marzo reveló una eficacia potencialmente menor contra la variante SA de lo que se pensaba anteriormente, informó The Hill. Moderna fue 12,4 veces menos eficaz contra la variante SA. El estudio en Nature, cuya vista previa acelerada puede leer aquí, involucró a 12 participantes de Moderna y 10 de Pfizer.

Moderna está trabajando en una vacuna de refuerzo dirigida a la cepa de Sudáfrica, informó Independent a fines de febrero. El refuerzo se llama ARNm-1273.351.

Moderna también está estudiando una nueva vacuna COVID-19, informó Reuters en marzo. Esta vacuna podría almacenarse en refrigeradores en lugar de congeladores. Se denomina ARNm-1283 y se está estudiando como vacuna y como refuerzo.

Actualizaciones de Oxford / AstraZeneca (vacuna de vector de adenovirus)

La vacuna Oxford-AstraZeneca (llamada Covidshield en India) tiene aproximadamente un 62% de efectividad en personas que recibieron dos dosis completas, informó la BBC a fines de noviembre. Otro ensayo mostró una eficacia de alrededor del 90% en 3.000 personas que recibieron la mitad de la dosis primero y luego una dosis completa la segunda vez. La vacuna Oxford está hecha de un adenovirus que fue modificado para ayudar a las células humanas a crear la proteína de pico para que el sistema inmunológico pueda reconocerla, informó Nature. Esto es similar a cómo funciona la vacuna de Johnson & Johnson y cómo funciona la vacuna Sputnik V de Rusia. AstraZeneca está probando un componente de la vacuna rusa Sputnik V en sus ensayos clínicos, según un comunicado de prensa.

Sin embargo, esta vacuna se ha enfrentado a una serie de obstáculos en los últimos meses.

La vacuna produce efectos secundarios leves como fiebre o dolor de cabeza, informó Reuters. Pero las autoridades sanitarias francesas recomendaron escalonar la vacuna entre los trabajadores de la salud para que las operaciones no se interrumpan debido a la intensidad de los efectos secundarios.

Sudáfrica detuvo el lanzamiento de la vacuna AstraZeneca/Oxford a principios de febrero después de que un análisis revelara que la vacuna solo brinda una protección mínima contra la variante B.1.351 de Sudáfrica, informó StatNews. Un pequeño estudio reveló que la vacuna AstraZeneca solo puede proporcionar un 10% de protección contra infecciones leves a moderadas de la variante SA, informó The Guardian.

Luego, a mediados de marzo, muchos países comenzaron a pausar la vacuna después de las preocupaciones sobre los coágulos de sangre. Estos incluyeron a Alemania, Francia, España, Italia, Irlanda, los Países Bajos, informó CNBC, junto con Dinamarca, Noruega, Islandia, Bulgaria, Luxemburgo, Estonia, Lituania y Letonia, informó CNBC. La Agencia Noruega de Medicina observó una pequeña cantidad de casos de una situación poco común de coagulación sanguínea después de recibir la vacuna: una combinación de recuento sanguíneo bajo de plaquetas, sangrado y coágulos sanguíneos en vasos sanguíneos pequeños y grandes, con cuadros clínicos similares observados en algunos países europeos. La agencia señaló que esta condición particular no se ha visto con otras vacunas contra el coronavirus.

La OMS dijo que no había encontrado vínculos entre la vacuna y los coágulos de sangre, informó The Washington Post. AstraZeneca también dijo que no había evidencia de un mayor riesgo de coágulos sanguíneos. El jueves 18 de marzo, la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que no aumentaba los coágulos de sangre en general, pero reconoció que había una posible conexión con un tipo raro de coágulo y las advertencias de los folletos deberían actualizarse.

Dos grupos de investigadores en Noruega y Alemania creen que pueden haber encontrado el vínculo entre la vacuna AstraZeneca y los problemas de coágulos sanguíneos, informó The Wall Street Journal a mediados de marzo. Los equipos identificaron un anticuerpo que crea la vacuna que puede desencadenar la rara reacción del coágulo de sangre y podría tratarse en hospitales. Los hallazgos aún necesitan revisiones por pares.

Otro problema surgió a finales de marzo. AstraZeneca había anunciado que su vacuna tenía una efectividad del 79% en un ensayo de 30.000 voluntarios en los EE. UU., Pero el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas emitió una declaración de preocupación de que los resultados estaban incompletos, informó Bloomberg el 23 de marzo. Fauci dijo que existe la preocupación de que los datos del ensayo estaban desactualizados y podrían ser “engañosos”. AstraZeneca respondió que las cifras se basaban en un análisis intermedio y que actualizarían las cifras en un par de días. En Facebook, su epidemiólogo local señaló que era “muy inusual que la Junta de Monitoreo y Seguridad de Datos (DSMB) y un patrocinador de vacunas (AstraZeneca) no estuvieran de acuerdo públicamente (o en privado en ese asunto)”.

Actualizaciones vacuna Sputnik de Rusia

Se informa que la vacuna Sputnik de Rusia tiene una efectividad del 91.6% contra el COVID-19 sintomático y un 100% de efectividad contra los casos moderados y graves, informó CNN a principios de febrero. Esto se informa en ensayos provisionales de fase 3 y se publica en The Lancet. Las personas mayores de 60 años mostraron una eficacia del 91,8%. Las reacciones graves fueron raras y la mayoría de los efectos secundarios incluyeron síntomas leves similares a los de la gripe, dolor en la inyección y poca energía. El análisis no ha revisado los casos asintomáticos, la transmisión ni la duración de la protección.

A los rusos que reciben la vacuna contra el coronavirus Sputnik V se les pide que no beban alcohol durante dos meses después, informó el New York Post. Esta es la cantidad de tiempo que dijeron que le toma a la vacuna para ser efectiva y el alcohol puede afectar la respuesta inmunológica del cuerpo, dijeron los expertos.

A mediados de febrero, llegaron a Venezuela las primeras 100.000 dosis de la vacuna Sputnik, informó Yahoo News. El 23 de febrero AP informó que México recibió su primer envío de la vacuna Sputnik: 200.000 dosis.

Fauci dijo a fines de marzo que los datos sobre la vacuna Sputnik V de Rusia indican que es “bastante eficaz” y “se ve bastante bien”, informó Bloomberg. Anteriormente había dicho que era escéptico con respecto a la vacuna cuando Rusia la aprobó antes de los ensayos de fase 3.

Actualizaciones de Novavax

Novavax anunció que en su ensayo de vacuna de fase 1 para NVX-CoV2373, se indujeron anticuerpos en el 100% de los participantes, informó The Motley Fool. La vacuna tuvo efectos secundarios leves, generalmente peores con la segunda dosis. El 9 de noviembre, la FDA le otorgó la designación de vía rápida y se encuentra en fase avanzada de desarrollo clínico. Esta no es una vacuna de ARNm, informó ScienceMag. En cambio, Novavax está usando un baculovirus para insertar un gen para la proteína de la punta, recolectando las proteínas de la punta y usándola en un adyuvante.

A mediados de febrero, FT informó que Novavax estaba a punto de finalizar su ensayo de la vacuna en EE. UU. En un tiempo récord, habiendo inscrito a 30.000 participantes desde que comenzó el ensayo a finales de diciembre. Un ensayo en el Reino Unido de la vacuna de dos inyecciones encontró que tenía un 85,6% de efectividad contra B.1.1.7 y un 95,6% de efectividad contra la variante original.

La producción de la vacuna está en marcha en Billingham a fines de marzo, junto con algunas áreas de los Estados Unidos, informó TessideLive. El Reino Unido ha ordenado 60 millones de dosis, pero la vacuna aún no ha sido aprobada por la MHRA.

Actualizaciones de Inovio

Inovio está trabajando en una vacuna llamada vacuna de ADN INO-4800. Inovio anunció resultados positivos de dos ensayos clínicos de fase I a principios de julio. El ensayo de Fase 1 se amplió para incluir a participantes mayores en junio y julio. Esta es una vacuna de base nucleica que será estable a temperatura ambiente durante más de un año y no necesita congelarse.

El 4 de enero, Inovio dijo que esperaba comenzar un estudio de etapa tardía de su vacuna en los EE. UU. En el segundo trimestre de 2021 después de finalizar las pruebas de etapa intermedia en marzo, informó Reuters. La vacuna tiene tres ensayos en etapa intermedia, uno en los EE. UU., Uno en China con Advaccinek y uno en Corea del Sur. El ensayo de fase III de EE. UU. Se había retrasado porque la FDA solicitó más información sobre el dispositivo de administración.

El 12 de febrero, las acciones de Inovio cotizaron al alza, informó Seeking Alpha. El analista Hartaj Singh creía que la vacuna de Inovio era prometedora y señaló: “Creemos que la plataforma de ADN general de INO no debe pasarse por alto”.

Actualizaciones de Johnson & Johnson (vacuna de vector de adenovirus)

Johnson & Johnson ha recibido una autorización de uso de emergencia para su vacuna. Los datos relacionados con la vacuna de Johnson & Johnson muestran una efectividad general del 66%: 57% en Sudáfrica (aumentando a 64% después de aproximadamente un mes), 66% en América Latina y 72% en los Estados Unidos, informó CNBC. El grupo de la vacuna no informó muertes, mientras que el grupo de placebo informó siete muertes. Las personas de 60 años o más con comorbilidades tuvieron una tasa de eficacia más baja de alrededor del 42,3%. Puede leer el documento informativo de la FDA de 62 páginas de Johnson & Johnson aquí.

Merck y Johnson & Johnson, dos empresas que históricamente han sido competidoras, trabajarán juntas para aumentar la producción de vacunas, informó CNN.

Tras la aprobación en los Estados Unidos, Canadá aprobó la vacuna de Johnson & Johnson, informó CBC.

Johnson & Johnson está trabajando en nuevas vacunas COVID-19 que serían efectivas contra variantes, informó Reuters a mediados de marzo. Esta vacuna de segunda generación estaría dirigida a la variante SA y podría estar en forma de refuerzo.

Actualizaciones de CureVac

El 12 de febrero, EMA comenzó una revisión continua de la vacuna de CureVac, CVnCoV, informó EMA. CureVac está realizando ensayos clínicos sobre seguridad, respuesta inmunitaria y eficacia. CureVac utiliza el método de vacunación de ARNm.

El 25 de febrero, CureVac anunció que los ensayos preliminares con animales demostraron que era eficaz contra variantes del Reino Unido y Sudáfrica, informó Reuters.

El 4 de marzo, CureVac y Novartis firmaron un acuerdo de fabricación para el segundo trimestre de 2021, con la esperanza de tener 50 millones de dosis disponibles para finales de 2021 y 200 millones en 2022. La fabricación se llevaría a cabo en Austria.

CureVac ahora está expandiendo los ensayos clínicos en etapa tardía a fines de marzo, informó BioPharma. Los ensayos analizarán la eficacia frente a variantes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Los datos de la fase 1 mostraron fuertes respuestas de anticuerpos y activación de células T.

Actualizaciones de Sanofi y GlaxoSmithKline

Los primeros ensayos de las vacunas Sanofi y GlaxoSmithKline fueron decepcionantes, informó The New York Times a mediados de diciembre. Las vacunas no produjeron una buena respuesta inmunitaria en los participantes mayores, aunque sí en las personas menores de 50 años.

Actualizaciones de la vacuna CoronaVac de China / Sinovac

Un nuevo estudio pone en duda si la vacuna CoronaVac de Sinovac activará suficiente protección contra la variante de Brasil, informó Reuters. Esto se basó en muestras de plasma de ocho personas, que no neutralizaron eficazmente la variante. CoronaVac se utiliza con mayor frecuencia en China, Brasil, Turquía e Indonesia.

Mientras tanto, los ensayos turcos mostraron que la vacuna Sinovac de China tenía un 83,5% de efectividad y un 100% de efectividad para prevenir la hospitalización, informó Bloomberg. Los funcionarios de Brasil habían dicho que tenía un 50,38% de efectividad en la prevención de casos.

Actualizaciones de vacunas inhaladas de CanSino Biologics de China

CanSino Biologics de China obtuvo la aprobación para comenzar los ensayos clínicos de una vacuna COVID-19 inhalada utilizando un vector de adenovirus tipo 5, informó Global Times a fines de marzo. La vacuna es la misma que la vacuna de dosis única ya aprobada, solo que utiliza un “dispositivo de inhalación de atomización”.

Actualizaciones de Covaxin

Covaxin, una vacuna de India creada por Bharat Biotech International y el Consejo Indio de Investigación Médica, mostró una eficacia del 81% después de dos dosis en los primeros datos de la Fase 3, pero se desconoce si esto se aplica a síntomas leves o casos graves, Bloomberg informó. Estos datos se basaron en 36 casos de COVID-19 en un grupo de placebo versus siete casos en un grupo vacunado. La vacuna fue criticada cuando se lanzó en la India antes de que los datos del ensayo de fase 3 estuvieran disponibles.

El 4 de marzo, Zimbabwe anunció que había aprobado el uso de la vacuna, lo que lo convirtió en el primer país de África en autorizar la vacuna.

Actualizaciones de la vacuna Zoetis Animal

El zoológico de San Diego vacunó a nueve grandes simios (cuatro orangutanes y cinco bonobos) usando una vacuna COVID-19 experimental, informó The San Diego Union-Tribune. Planean vacunar a tres bonobos más y a un gorila. Los simios recibieron dos dosis en enero y febrero, con un intervalo de tres semanas. Se sentaron voluntariamente para recibir las inyecciones, que no fueron forzadas. No se han observado efectos secundarios visibles, excepto que algunos se frotaron la cabeza o el lugar de la inyección.

Zoetis, que alguna vez fue parte de Pfizer, está desarrollando la vacuna COVID-19 para animales. Proporciona una parte de la proteína de la superficie, de forma similar a como funciona Novavax. Las dosis no están autorizadas para personas.

La vacuna pronto se probará en una formulación desarrollada para visones, informó The Guardian a fines de marzo. Una vacuna entre visones podría ayudar a ralentizar la aparición de variantes que podrían infectar a la población humana.

Actualizaciones de vacunas orales de Oravax Medical

Oramed Pharmaceuticals, una compañía farmacéutica israelí-estadounidense, está trabajando con Premas Biotech de la India para desarrollar una vacuna por parte de una nueva compañía llamada Oravax Medical. Esta sería una vacuna oral que podría tomarse en casa, informó The Jerusalem Post a fines de marzo. Los datos del ensayo de fase 1 podrían estar disponibles en tres meses. La vacuna se dirige a tres proteínas estructurales en lugar de una proteína de pico, y la compañía cree que puede ser más resistente a las variantes.

