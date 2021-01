Coronavirus: Muertes e infectados de COVID-19 del 12 de enero

Según información actualizada el 12 de enero de 2020, los casos confirmados de COVID-19 ahora ascienden a más de 90 millones mundialmente, incluyendo más de 22 millones de casos en Estados Unidos solamente. Estados Unidos ahora encabeza la lista con el mayor número de casos en todo el mundo. En un momento conocido como coronavirus novedoso o coronavirus de Wuhan, el COVID-19 ha afectado vidas a nivel mundial, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) aconsejan a los estadounidenses que estén preparados en caso de que el virus se propague en sus comunidades.

Estados Unidos ha tenido más de 375,000 muertes por el nuevo coronavirus a medida que la pandemia continúa extendiéndose por todo el país.

Estas son las últimas noticias sobre el coronavirus, incluyendo casos confirmados y muertes. La primera sección de este artículo tendrá las actualizaciones de noticias más recientes.

Florida sobrepasó los 1.5 millones de casos confirmados

Oficiales del estado de Florida reportaron 14,896 nuevos casos el martes, aumentando el numero de casos a más de 1.5 millones reportó Local 10. El estado ocupa su lugar detrás de California y Texas, que cuentan con 2.7 y 1.9 millones de casos, respectivamente. Florida ha reportado 23,227 muertes desde que empezó la pandemia.

Vacunas en Nueva York ahora estarán disponible para residentes mayores de 65 años

En cumplimiento con la nueva priorización de vacunas del CDC esta semana, el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo anunció que residentes del estado mayores de 65 años serán elegibles para la vacuna contra el COVID-19, efectivo inmediatamente, reportó Patch. Todo neoyorkino elegible podrá obtener una cita a través del sitio web oficial del estado, aquí.

NEW: New Yorkers age 65+ are now eligible for the COVID vaccine — effective immediately.

Check your eligibility and find vaccination locations near you.

I urge patience as unfortunately there are far more eligible NYers than there is vaccine supply from the federal gov.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 12, 2021