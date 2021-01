Joe Biden detiene la construcción del muro en frontera con México

Joe Biden, el ahora presidente los Estados Unidos, a pocas horas de haberse posesionado en el cargo ejecutivo, ha dado cumplimiento a una de sus promesas de campaña referentes al tema de las políticas migratorias.

El jefe de estado ha anunciado un proyecto de ley que dará la oportunidad a la población inmigrante de obtener la ciudadanía americana, y así poder permanecer de forma legal en el país.

Este nuevo decreto, contemplado dentro de los 17 que firmó el presidente Joe Biden en la misma tarde, después de su juramentación, contradice muchas de las políticas del expresidente republicano Donald Trump, quien ganara las elecciones del año 2016 basando su discurso en una oratoria de discriminación en contra de la población inmigrante.

Una de las primeras medidas decretadas por el nuevo jefe de la Casa Blanca, durante la tarde de ayer, fue la de detener la construcción del muro en la frontera con México, ordenando acabar con la emergencia nacional decretada por el expresidente Trump para desviar fondos hacía la construcción del muro en la frontera con el país azteca.

Más, sin embargo, el jefe de estado ha pronunciado que no considera la demolición de la parte de barrera ya edificada durante la administración de su antecesor, un muro que se extiende a lo largo de 727 kilómetros (452 millas) de zona fronteriza.

Es de anotar que el expresidente Donald Trump en sus discursos para este nuevo periodo presidencial, hacía mención del avance de esta obra, que fuera el punto más fuerte de su anterior campaña presidencial.

“Ya hemos construido 300 millas (480 kilómetros) del muro fronterizo”, presumió Trump el 28 de agosto del año pasado, en un mitin celebrado justo después de terminada la Convención Nacional Republicana que oficializó su candidatura a la reelección.

El muro pronto estará listo y nuestros números en la frontera son los mejores de la historia. Por cierto, México está pagando por el muro, por si no lo sabían”, añadió en esa oportunidad el mandatario.

De otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha dicho en este mes que tiene fondos para completar otros 3480 kilómetros de muro, por lo que planeaba adjudicar contratos para seguir con la construcción de este antes de que Biden llegara al poder.

Esta declaración conlleva a que probablemente los esfuerzos del presidente Joe Biden, por detener la obra se vean frustrados, y por consiguiente el mandatario se vea sujeto a esperar que se ejecuten los contratos ya celebrados, y que se den por agotados los recursos para financiar la obra.

Pero no solo el nuevo mandatario tomo posición frente a la construcción del muro fronterizo con México. El actual jefe de la Casa Blanca ha anunciado otros cambios importantes en materia de política migratoria. El presidente Joe Biden, también ha enviado al Congreso una propuesta de reforma migratoria calificada como “la más progresista en la historia” de este país.

Un plan que contempla otorgar la ciudadanía a millones de personas que viven en los Estados Unidos, y que no tienen un estatus legal.

Los llamados indocumentados que residan en territorio americano desde antes del 1 de enero de este año, podrían solicitar una residencia temporal que podría volverse permanente (también conocida como Green Card) al cabo de cinco años. A partir de ese momento, en tres años estas personas si es su deseo, podrían solicitar el proceso de naturalización, no sin antes ser sometidos a chequeos de antecedentes penales, pago de impuestos y completar otros requerimientos básicos, indicó el diario The New York Times.

“Estas no son ideas nuevas, pero el hecho de que están proponiendo un programa de legalización para quienes estén en el país previo al 1 de enero de este año es algo grande y más directo que iniciativas que hemos visto en el pasado reciente”, explicó Julia Gelatt, analista sobre políticas migratorias del Migration Policy Institute (MPI).

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021