Congreso estadounidense aprueba paquete de infraestructura: ¿Qué pasará ahora?

En la noche del viernes, el congreso estadounidense aprobó una propuesta bipartisana de $1.2 trilliones. Esta fue una de las grandes promesas de la campaña del presidente Joe Biden dentro de los fue su agenda doméstica. Esta votación pudo superar todo tipo de divisiones dentro del partido demócrata y meses de delberaciones.

La votación terminó 228-206 en el que 13 republicanos votó al lado de la mayoría de demócratas para poder ayudar aprobar la propuesta, pero seis demócratas votaron en contra.

Esta propuesta ahora llegará al escritorio del presidente para finalmente convertirse en ley, tras horas de debate y demoras que se generaron por causa de los demócratas el viernes. Esto incluyó llamados por parte de Biden para persuadir a los escépticos integrantes del ala progresiva de su propio partido.

La legislación pasó en el senado el pasado mes de agosto, pero terminó estancándose en el Congreso cuando los demócratas intentaban negociar un paquete económico separado de $1.9 trillones, otro cpomponente importante en la agenda de Biden de los que su propio partido incluyeron dentro de esta propuesta de infraestructura.





Play



WATCH LIVE: House votes on infrastructure bill Stream your PBS favorites with the PBS app: to.pbs.org/2Jb8twG Find more from PBS NewsHour at pbs.org/newshour Subscribe to our YouTube channel: bit.ly/2HfsCD6 Follow us: Facebook: pbs.org/newshour Twitter: twitter.com/newshour Instagram: instagram.com/newshour Subscribe: PBS NewsHour podcasts: pbs.org/newshour/podcasts Newsletters: pbs.org/newshour/subscribe 2021-11-05T19:41:45Z

La legislación ofrecerá $550 billones de nuevas inversiones de infraestructura que componentes de más de cinco años. Esto incluye dinero para carreteras, puentas, transpote público, trenes, aeropuertos, puertos y vías navales. Este paquete incluye $65 billones en inversión en mejoras a la infraestructura de internet a nivel naciona. También se invertiría en el sistema eléctrico y de agua. Otros $7.5 billones sería para armar una red de cargadores para autos eléctricos, según la propuesta.

Durante el viernes, Nancy Pelosi había dicho que su intención era que se votara en la aprobación de la propuesta de infraestructura y el paquete económico conocido como Build Back Better Act.

Pelosi indicó que, aunque estaba confiada que las propuestas pasarían, la propuesta de infraestructura sería por la cual ellos votarían más allá de la resistencia por parte de los moderados indicando que la propuesta económica separada necesita un estimado de la Oficina de Propuesta Congresional, algo que demoraría alrededor de dos semanas.

Superaron obstáculos para aprobar

El partido del presidente ha estado peleando entre sí durante meses para unir a las alas moderadas y progresivas para poder aprobar la agenda presidencial. Pero esos esfuerzos fueron demorados de manera repetida, que terminaron dándole golpes fuertes al partido y a la Casa Blanca.

El partido tuvo que demorar el voto de infraestructura dos veces en los últimos dos meses por causa de las demandas de los progresivos. Biden se involucró de manera directa en este proceso y estuvo llamando a varios y visitando al Capitolio durante la semana. Esto no resolvió el tema por completo.

Previo al voto of the infrastructure vote, un grupo de moderados dieron un comunicado sobre el paquete en el que detallaron su compromiso para votar a favor de la propuesta de inversión social que tenía como objetivo que se unieran los progresivos para que apoyen a la propuesta de infraestructura.

Poco después, Pramila Jayapal del Congressional Progressive Caucus emitió un comunicado indicando que el caucus llegó a un acuerdo con otros demócratas para poder votar a favor de la propuesta de infraestructura el viernes por la noche, cambiando su posición para poder votar a favor de la propuesta de infraestructura mientras de la propuesta de inversión social también va a recibir un voto final.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: OFICIAl: Xavi es nuevo técnico del Barcelona