Congresista Dan Crenshaw critica cheques de estímulo: Dice que crean ‘sociedad débil’

El congresista republicano Dan Crenshaw criticó los cheques de estímulo, durante una conversación con su compañero texano Joe Rogan en su podcast. El político dijo que son una mala política.

Crenshaw, un veterano de los Navy SEAL que ha estado en la Cámara de Representantes desde 2019, a menudo se ha pronunciado en contra de la idea de enviar pagos directos a los estadounidenses, como parte de los esfuerzos de ayuda por el COVID-19. Durante la entrevista con Rogan, Crenshaw criticó lo que él ve como políticas que crean una “sociedad débil”.

Crenshaw le dijo a Rogan en el episodio #1630 de JRE: “Hay valor en el sufrimiento. En la sociedad actual nos hemos convencido de que el sufrimiento no tiene ningún valor. Todo el papel del gobierno es poner fin a su sufrimiento. Pero esta es una falsa promesa. No solo es una promesa falsa, sino que creará una sociedad débil que no podrá sostenerse por sí misma”.

El político agregó: “Por eso la política del victimismo es tan peligrosa y yo diría que el populismo también lo es. Creo que los dos son casi indistinguibles entre sí. La gente siempre está tratando de hablar de populismo, tanto de derecha como de izquierda. Esto es lo que es el populismo: te dice lo que sientes, te refleja tus sentimientos, te dice lo que quieres escuchar en contraposición a la verdad… no me gusta”.

Bribing people with their own money is dishonest and unsustainable. pic.twitter.com/xu6sJd8c8v — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) March 10, 2021

Crenshaw enfatizó: “Mucha gente paga cheques de $1,600 que son gratuitos, eso no significa que sea una buena política”.

Rogan intervino: “Si la gente votara y dijera, ‘¿quieres $100,000 gratis al año?’, Todos votarían que sí”. Crenshaw agregó: “¿Por qué no lo harías? Pero, ¿es una política sostenible? Por supuesto que no”. Rogan estuvo de acuerdo: “Por supuesto que no”.

El Congreso aprobó tres rondas de cheques de estímulo directo en el año en que Estados Unidos ha estado lidiando con la pandemia del coronavirus. Crenshaw votó por el primer paquete, pero votó en contra del segundo y tercer proyecto de ley.

Crenshaw tuiteó en marzo de 2021: “Sobornar a las personas con su propio dinero es deshonesto e insostenible”.

Durante una aparición en Fox & Friends, Crenshaw agregó: “Si está realmente feliz por recibir un cheque de $1,400, nuevamente, imagine que: Dar dinero gratis a la gente es popular, lo entiendo, pero aquí está la cosa: le cuesta $5,700 , más o menos, y si no lo paga, sus hijos sí lo harán”. El republicano dijo que políticas como esa “destruirán a la próxima generación”.

Crenshaw le dijo a Rogan que las “políticas de bienestar” y el “gasto en infraestructura” son “populismo con esteroides”

Crenshaw dijo que “políticas de bienestar” y “gasto en infraestructura” son “populismo con esteroides”. El congresista de Texas le dijo a Rogan: “No te están diciendo la verdad…. Tenemos que volver a la verdad y tenemos que alejarnos de esta mentalidad de victimización en la que realmente elevamos esta idea de ser indefensos. Eso es lo que ha cambiado en la última década”.

Crenshaw agregó: “Solía ​​ser que uno se avergonzara un poco si fuera del tipo, para recibir ayuda del gobierno. Ese solía ser el estilo estadounidense. Necesitamos una red de seguridad, nadie estaría en desacuerdo con eso. Necesitamos ayudar a las personas que realmente han atravesado tiempos difíciles, que han perdido sus trabajos a causa del COVID. ¿Pero eso también significa que tenemos que proporcionar un cheque de $1,400 a alguien que nunca perdió su trabajo y cuya mayor dificultad han sido las reuniones de Zoom? Por supuesto que no. Pero más de 100 millones de personas recibieron cheques que nunca perdieron su trabajo”.

Crenshaw le dijo a Rogan sobre los cheques de estímulo: “No hubo reacción por esto. Incluso a la derecha. Estaba un poco frustrado con el presidente, o el expresidente, Donald Trump. El presidente por el que voté. Estaba presionando por esos pagos en efectivo de $2,000″.

Rogan dijo que Trump probablemente estaba presionando para que ellos ganaran puntos políticos y Crenshaw respondió: “Ese es el punto. Ese es exactamente el punto. Ahora hay un incentivo para pagar a la gente con su propio dinero y no es bueno”.

Crenshaw también habló sobre la “polarización política” del COVID-19 y sus puntos de vista sobre los “pasaportes de vacunas”

Crenshaw también habló con Rogan sobre la “polarización política” del COVID-19. “Me quedé impresionado por la política”, dijo Crenshaw. “La división cayó en líneas partidistas. Sobre si bloquear o no bloquear. Si a la gente le gustaban las máscaras o no le gustaban las máscaras. Y al principio, eso parece realmente extraño, así que pasé mucho tiempo analizando esto, porque no debería ser así. Debe ser una mezcla. Pensarías”, dijo. “Creo que hubo cierto oportunismo político. Creo que si Trump dice algo, la gente reacciona diciendo lo contrario”.

Crenshaw agregó: “Sin embargo, después de que Trump perdió las elecciones, eso no se detuvo. Ese movimiento, el movimiento a favor del bloqueo, no se detuvo”. Rogan respondió: “Una vez que las personas se comprometen con una ideología o se comprometen con una narrativa, solo porque Trump perdió y ahora Biden está en el poder, no es como si todo el mundo simplemente abandonara esta narrativa y creara una nueva realidad basada en la verdad objetiva.

Rogan también sacó a relucir las sospechas de la gente sobre el gobierno y la vacilación para recibir la vacuna debido a eso.

Rogan le preguntó a Crenshaw: “¿Qué piensas sobre este concepto de pasaporte de vacuna? porque para mucha gente eso es profundamente problemático, otorgarle al gobierno la capacidad de permitir que la gente viaje o no viaje, en función de si usted ha sido vacunado o no”.

Crenshaw respondió: “La izquierda no puede soltar al COVID. Lo quieren alrededor, quieren seguir gastando dinero en base a esta postura moral de que debemos seguir apoyando a las comunidades debido al COVID y que debemos seguir haciendo cosas y tomando medidas excesivas debido al COVID. Porque aman el colectivismo y les encanta el control centralizado de la economía y del país”.

Crenshaw agregó: “No es práctico en absoluto…. Eso me parece una muy mala idea”.

