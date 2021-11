Regístrese para una prueba gratuita aquí

Vamos a repasar cómo utilizar este nuevo servicio en las consolas Xbox. Estos equipos se utilizan para algo más que para jugar, a pesar de que otras consolas sólo estaban destinadas a los videojuegos, las nuevas versiones tienen una serie de particularidades sorprendentes.

Ahora podrás utilizar estas funciones y sacar el máximo partido a tu videoconsola. De hecho, también puedes disfrutar de una gran cantidad de material audiovisual. En ese sentido, debes tener instalado un software apropiado, que sea compatible con la versión de tu equipo.

HBO Max es un servicio de streaming que te mantendrá entretenido, desde ahora tendrás la oportunidad de ver tus contenidos favoritos y los de otros proveedores. Además de disfrutar películas, programas de televisión, series, documentales, animaciones y otros favoritos originales del servicio exclusivo.

Cabe destacar, aquellos con la aplicación HBO NOW instalada no necesitan hacer nada, ya que cambiará automáticamente a la nueva versión después de que se instale la última actualización. Este cambio parece haber comenzado a implementarse para los usuarios, ya que la página de la aplicación HBO NOW en Microsoft Store ahora se muestra como una página para la aplicación HBO Max completa con texto promocional e imágenes nuevas.

Entonces ¿Cómo ver HBO Max en Xbox?

El procedimiento no es muy diferente al que realizas con otras aplicaciones, no obstante, vamos a describir cada paso a realizar para agregar HBO Max en las aplicaciones de tu Xbox. El método es muy parecido para las distintas versiones de consola, en consecuencia, sólo tiene que seguir estos pasos al pie de la letra:

– Primeramente, tendrás que registrar una cuenta de afiliación en HBO Max. En caso de no tenerla, debes cumplir con el proceso.

– Luego de la afiliación, tendrá que llegar al menú principal de la consola para buscar la aplicación.

– Seleccione HBO Max en las alternativas para proceder a instalar en tu consola y agregarla a la lista de programas habilitados.

Luego de culminar con el proceso de instalación, tendrás la posibilidad de utilizar tu información de cuenta para el ingreso. Por lo tanto, ahora le permitirá acceder a todo el contenido que brinda el servicio, no necesitarás adquirir equipos adicionales para disfrutar de HBO Max; esta opción es muy versátil porque te permite ampliar las capacidades de tu consola.

¿Cuáles son las opciones de contenido que ofrece el servicio?

Hay algunos programas de televisión y películas populares que puedes ver después de obtener HBO Max en tu consola de juegos. Succession, West World y las últimas temporadas de Juego de Tronos son ejemplos perfectos del contenido que puedes ver.

No obstante, no sólo se limitará a estos y todavía será capaz de encontrar una enorme biblioteca de contenido audiovisual. Podrás seguir disfrutando del contenido durante horas sin decepcionarte, sólo tienes que seguir los pasos que te recomendamos para conseguir el servicio en tu Xbox. Una vez que lo hayas hecho, puedes seguir los pasos que te explicamos y disfrutar la experiencia de streaming de contenidos.

¿Cómo solucionar problemas de acceso a HBO Max en consolas Xbox?

Por lo general, cuando surgen dificultades de acceso al servicio, se deben a inconvenientes relacionados a la conexión o incluso del servidor. No obstante, también hay que tener en cuenta otros aspectos técnicos como los archivos corruptos, el programa sin actualización y las configuraciones erradas de los equipos a la hora de solucionar este problema.

Para ayudarte, se han destacado un par de problemas frecuentes a continuación:

– Comprueba tu conexión a Internet: el servicio requiere una velocidad de conexión mínima (más de 5 Mbps), de tal manera que el equipo receptor pueda recibir datos sin inconvenientes y con alta definición.

En el caso de que la revisión arroje baja velocidad, prueba con un reinicio del computador o módem.

– Comprueba el estado de tu cuenta.

Si tu afiliación al servicio ha vencido por algún motivo, entonces la consola no podrá acceder a la programación. Una solución rápida es verificar el estado de afiliación usando algún navegador web.

En caso contrario, tendrás que renovar la información registrada y los datos de pago. Luego podrás intentar ingresar al servicio.

– También es posible que el inconveniente esté relacionado con alguna actualización de software, esta situación puedes verificarla y solucionarla desde las opciones de configuración (sistema).

