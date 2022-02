¿Cómo puedo ver gratis el concurso de triples de la NBA?

Los mejores tiradores de la NBA disputarán el concurso de triples en el All-Star Weekend.

El concurso (segundo evento del All-Star Saturday, que comienza a las 8 PM, Hora del Este) será televisado por TNT. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del Concurso de Triples de la NBA 2022 online:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

TNT está incluida en el paquete “Sling Orange” o “Sling Blue” de Sling TV, los cuales pueden incluirse en su prueba gratuita de tres días:

Prueba gratuita de Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puede ver el concurso de triples de la NBA en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Sling TV.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. TNT está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto de “vencimiento hoy” será de $0 al registrarse. Si miras en tu PC, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si lo mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si lo cancela antes de 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver Janet Jackson en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de DirecTV Stream.

Puedes ver una transmisión en vivo de TNT y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Prueba gratuita de Hulu

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver el concurso de triples de la NBA en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Hulu.

La previa del Concurso de Triples

El derecho de fanfarronear entre los tiradores están en juego durante el siempre entretenido concurso de triples el sábado en el All-Star Weekend. Aquí están los participantes:

• CJ McCollum, New Orleans Pelicans

• Trae Young, Atlanta Hawks

• Zach LaVine, Chicago Bulls

• Desmond Bane, Memphis Grizzlies

• Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves

• Fred VanVleet, Toronto Raptors

• Luke Kennard, LA Clippers

• Patty Mills, Brooklyn Nets

Aquí están los últimos cinco campeones del campeonato de triples. Ninguno de ellos estará en el campo el sábado.

• 2021: Stephen Curry, Golden State Warriors

• 2020: Buddy Hield, Sacramento Kings

• 2019: Joe Harris, Brooklyn Nets

• 2018: Devin Booker Phoenix Suns

• 2017: Eric Gordon, Houston Rockets

El Concurso de Triples está patrocinado por Mountain Dew.

Hay dos opciones para anotar triples que dan 3 puntos. The Dew Zone está ubicado a seis pies detrás de la línea de 3 puntos . Habrás dos tiros con una pelota verde, la “Bola de 3”.

Un participante que debuta es el veterano de los Nets, Patty Mills, quien está emocionado de ver cómo va todo.

“Nunca antes había estado en esta situación, así que creo que voy a aprender sobre la marcha. Este es solo un fin de semana divertido y estoy emocionado de experimentarlo”.

El gran hombre de los Timberwolves, Karl-Anthony Towns, es un reclamo interesante para ver en el evento. Tiene las probabilidades más altas de victoria.

“Voy a salir para tratar de ganar”, dijo Towns. “Lo veo como si estuviera compitiendo contra mí mismo, no contra mi oponente, porque quiero hacer una puntuación realmente buena por mi propio bien”.